Общество 21.06.2023 в 17:40

В Улан-Удэ на Мемориале Победы зажгут «Свечу памяти»

В память о тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, будет объявлена минута молчания
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В Улан-Удэ на Мемориале Победы зажгут «Свечу памяти»
В Улан-Удэ 22 июня в 9:00 на Мемориале Победы состоится Всероссийская акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби, сообщили в администрации столицы Бурятии.

Откроет мероприятие вокальная композиция «Жить» в исполнении солистов Центра культуры и досуга Улан-Удэ Сергея Плотникова, Валико Гаспаряна, Ирины Шагдуровой и вокально-эстрадной группы «Лаккитон».

В память обо всех погибших на полях сражений Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, в память о тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, будет объявлена минута молчания.

Завершится акция торжественным возложением к подножию Мемориала Победы и к памятнику Маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому цветов и зажжённых свечей под мелодию песни Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова «Журавли». Исполнит композицию муниципальный концертный духовой оркестр.

Также акция «Свеча памяти» пройдет завтра на Мемориале воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны, в мкрн Горького. Начало в 9:00.

В мероприятиях примут участие первые лица республики и города, ветеранских организаций, юнармейцы, жители и гости Улан-Удэ.

Фото: ulan-ude-info.ru
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