В Улан-Удэ на Мемориале Победы зажгут «Свечу памяти»

В Улан-Удэ 22 июня в 9:00 на Мемориале Победы состоится Всероссийская акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби, сообщили в администрации столицы Бурятии.Откроет мероприятие вокальная композиция «Жить» в исполнении солистов Центра культуры и досуга Улан-Удэ Сергея Плотникова, Валико Гаспаряна, Ирины Шагдуровой и вокально-эстрадной группы «Лаккитон».В память обо всех погибших на полях сражений Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, в память о тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, будет объявлена минута молчания.Завершится акция торжественным возложением к подножию Мемориала Победы и к памятнику Маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому цветов и зажжённых свечей под мелодию песни Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова «Журавли». Исполнит композицию муниципальный концертный духовой оркестр.Также акция «Свеча памяти» пройдет завтра на Мемориале воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны, в мкрн Горького. Начало в 9:00.В мероприятиях примут участие первые лица республики и города, ветеранских организаций, юнармейцы, жители и гости Улан-Удэ.Фото: ulan-ude-info.ru