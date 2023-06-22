Общество 22.06.2023 в 16:28

Житель Улан-Удэ убил жену ударом ножа в ягодицу

Женщина перед смертью упрекала его за пережаренные ночью яйца
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Текст: Номер один
Житель Улан-Удэ убил жену ударом ножа в ягодицу
Восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Такое наказание вынес суд 50-летнему жителю Улан-Удэ. Мужчина признан виновным в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием и судом установлено, что 28 марта нынешнего года вечером мужчина вместе с супругой у себя в квартире на улице Хрустальной в Улан-Удэ употреблял спиртные напитки. Ночью он решил перекусить, начал готовить яичницу, но пережарил яйца.

Из-за этого жена стала упрекать его, между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и нанес им удар супруге в ягодицу. Клинок пересек магистральную артерию, из раны открылось обильное кровотечение. До приезда врачей потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Фото: unsplash.com
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