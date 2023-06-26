Общество 26.06.2023 в 09:00

Разделение отпуска на части

Как правильно распределить?
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Текст: Номер один
Разделение отпуска на части
Pixabay

Вопрос: «Как правильно разделить свой отпуск?»

Мирослава Т., Улан-Удэ

Продолжительность оплачиваемого отпуска. Работники, которые работают по трудовому договору, имеют право на ежегодный отпуск с сохранением места работы и среднего заработка, что следует из ст. 114 Трудового кодекса РФ.

Согласно трудовому законодательству, продолжительность отпуска составляет не менее 28 календарных дней, для лиц в возрасте до 18 лет – не менее 31 календарного дня. Лица, заключившие трудовой договор на срок до 2 месяцев, получают отпуска из расчета 2 рабочих дня за каждый месяц работы.

Очередность отпусков. Что касается очередности отпусков, то она устанавливается соответствующим графиком отпусков работодателя. Отпуск можно разделить на части, но одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Таким образом, работник может взять 14 дней отпуска, а потом еще, к примеру, 7 и 7 дней отпуска.

Стоит помнить о том, что право на использование отпуска за первый год работы возникает лишь после 6 месяцев непрерывной работы в данной организации. Поэтому лица, проработавшие менее 6 месяцев, на оплачиваемый отпуск рассчитывать не могут. Это, разумеется, не отменяет возможности договориться с работодателем и тот разрешит взять оплачиваемый отпуск, или взять отпуск за свой счет.

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