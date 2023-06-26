Общество 26.06.2023 в 11:41

Имеет значение каждая галочка

Как оформить европротокол, чтобы не отказали в страховой выплате?
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Текст: Служба информации "Номер один"
Имеет значение каждая галочка
Повреждений немного: вмятина на заднем бампере из-за того, что кто-то не вовремя затормозил на светофоре, или притёртое крыло в результате не самого изящного маневра на парковке. При таких незначительных авариях не обязательно ждать ГИБДД. Можно оформить происшествие самостоятельно с помощью европротокола. Эксперт портала моифинансы.рф рассказал, как это делать правильно, чтобы потом не было проблем с получением страховых выплат.

Когда можно оформлять европротокол?

Понятия «европейский протокол» или «европротокол» в российском законодательстве не закреплены. Под этими терминами принято понимать оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции. Водители на месте самостоятельно заполняют извещение о ДТП в страховую компанию, а затем разъезжаются.

Для того чтобы оформить аварию по европротоколу, она должна соответствовать следующим основным критериям:

- в ДТП участвовало не более двух автомобилей,
- авария произошла на территории РФ,
- не пострадали люди,
- фонарные столбы, дорожные ограждения, личные вещи участников ДТП и прочее имущество целы,
- на каждый автомобиль есть полис ОСАГО, а водители-участники ДТП вписаны в полисы,
- обе стороны согласны на оформление ДТП по европротоколу.

О видах европротокола, действиях при ДТП, читайте на портале моифинансы.рф

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Фото: «Номер один»
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