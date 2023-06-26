Общество 26.06.2023 в 12:08

Более 80 процентов дорог в Улан-Удэ отвечает нормативным требованиям

По плотности дорожной сети Бурятия далеко впереди ДФО, но страшно далека от России
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Текст: Номер один
Более 80 процентов дорог в Улан-Удэ отвечает нормативным требованиям
В Бурятии доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, на конец 2022 года составила 48,8 % (2021 г. – 48,3 %), местного значения – 45,9 % (45,3 %), сообщил Бурятстат.

Наиболее высока доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, зарегистрирована в пяти муниципальных образованиях республики: в Улан-Удэ (83,1 % от общей протяженности автомобильных дорог местного значения), Северобайкальске (72,6 %), в Тарбагатайском (71,2 %), Муйском (71,1 %) и Прибайкальском (70,3 %) районах.

Из общей протяженности автомобильных дорог 9,5 тыс км приходилось на автомобильные дороги с твердым покрытием (63,6 % от общей протяженности дорог). Протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием (цементобетонное, асфальтобетонное, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) составила без малого 4,8 тыс км (50,4 % от протяженности дорог с твердым покрытием).

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на конец 2022 года составила 27 км на 1000 квадратных километров территории, что уступает среднероссийским показателям (65 км на 1000 квадратных километров) и превышает средние значения показателей Дальневосточного федерального округа (12 км на 1000 квадратных километров).

Протяженность автомобильных дорог в Бурятии по состоянию на конец 2022 года составила без малого 15 тыс километров или 100,5 % к уровню 2021 года. Сеть автомобильных дорог общего пользования республики образована из дорог федерального значения – 824 километров, регионального или межмуниципального значения – 3,6 тыс километров и местного значения – 10,5 тыс километров.



Фото: ulan-ude-info.ru
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