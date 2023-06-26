Общество 26.06.2023 в 15:00

В Бурятии инфляции «намылили» снижение

В мае годовая инфляция в республики замедлилась до 2,2 процента  
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Текст: Номер один
В Бурятии инфляции «намылили» снижение
Годовая инфляция в Бурятии в мае замедлилась до до 2,2% после 2,3% месяцем ранее. При этом ее уровень остался ниже, чем по Дальневосточному федеральному округу (3,53%) и в целом по России (2,51%), сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации. Замедление инфляции в регионе в основном определили такие факторы, как расширение предложения на отдельных рынках товаров и услуг, а также ослабление давления со стороны издержек производителей продуктов питания.
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«В сравнении год к году усилилось снижение цен на продовольственные товары. К примеру, прошлогодний рекордный урожай сельскохозяйственных культур в стране позволил переработчикам сократить издержки на сырье, а животноводам — на корма. К тому же, предприятия АПК смогли нарастить объемы производства. Как итог, замедлились годовые темпы роста цен на рис и кисломолочную продукцию, снизились цены на творог, пшено, гречку.

Больше стало отечественной продукции в некоторых категориях непродовольственных товаров. Среди них бытовая химия — ведущие российские производители увеличили ее выпуск. Иностранные поставки моющих и чистящих средств тоже выросли — компании наладили каналы параллельного импорта. Предложение на региональном рынке расширилось, и рост цен на мыло хозяйственное, а также мыло туалетное замедлился. Стиральный порошок можно было купить дешевле, чем в мае 2022 года.
В сфере услуг наиболее существенным было замедление темпов прироста цен на авиаперелеты. Здесь тоже сказалось расширение предложения — многие авиаперевозчики ввели дополнительные рейсы в наш регион, в том числе из Москвы», - рассказала управляющий региональным подразделением Банка России Наталья Эйрих.

Вместе с тем, годовой прирост цен на непродовольственные товары в мае ускорился до 1,50% после 1,05% в апреле. Существенный вклад в динамику цен внесло замедление удешевления ряда непродовольственных товаров из-за эффекта низкой базы: электроинструментов, компьютеров, импортных подержанных легковых автомобилей. В мае прошлого года цены на них за месяц заметно снизились в связи с исчерпанием ажиотажного спроса, возникшего в конце февраля – начале марта 2022 года.

Рост объемов индивидуального жилищного строительства способствовал увеличению спроса населения на строительные материалы. Это привело к замедлению снижения цен на некоторые из них в годовом выражении, в частности на обрезные доски, древесно-стружечные плиты, металлочерепицу.


Фото: Отделение-Национальный банк по Республике Бурятия СГУ Центробанка РФ
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