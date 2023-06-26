Общество 26.06.2023 в 16:12

В Улан-Удэ число лесных пожаров выросло в 3 раза, а их площадь – в 22 раза

Нарушителей правил пожарной безопасности в лесах ждут крупные штрафы
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ число лесных пожаров выросло в 3 раза, а их площадь – в 22 раза
С начала пожароопасного периода 2023 года на территории Улан-Удэ зарегистрировано 6 лесных пожаров, сообщили в мэрии города. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось в 3 раза, сообщил заместитель председателя Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Дмитрий Федоров.

- Общая площадь возгораний составила 26 га, в аналогичном периоде прошлого года она составляла 1,1 га. Увеличение произошло в 22,5 раза. Для тушения лесных пожаров было задействовано 259 человек и 69 единиц техники. Причинами пожаров по-прежнему являются неосторожное обращение с огнём и переход огня с земель иных категорий, - сообщил Дмитрий Федоров.

Сотрудниками Управления МВД России по Улан-Удэ составлено 50 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Штраф за это составляет: на граждан - от 40 000 до 50 000 рублей; на должностных лиц – от 60 000 до 90 000 рублей; на юридических лиц - от 600 000 до 1 000 000 рублей.

Также полицейскими совместно с городской администрацией на постоянной основе проводятся рейды по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах.

До 13 июля продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения определенных видов работ.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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