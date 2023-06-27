Форум «Время действовать: создай свое будущее сегодня!» прошел 20-21 июня в Улан-Удэ. Общecтвeнники и влacть нa пяти плoщaдкax изyчaли oпыт дpyгиx гopoдoв и иcкaли oтвeты нa caмыe злoбoднeвныe пpoблeмы в pecпyбликe.Открыла работу форума председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.- Успешность развития нашего общества, Республики Бурятия зависит не только от вклада органов власти, но и от того, какой вклад жители республики внесут своими предложениями. Гражданское общество Бурятии самое активное и позитивное, это показали и годы пандемии, и СВО, - обратилась к участникам Татьяна Думнова.В этом году внимание решили сосредоточить на пяти направлениях. Одно из них – «Историческая память – источник созидательной энергии». Целью этой площадки было выработать идеи по вовлечению детей и молодежи в изучение истории республики на основе интерактивных технологий.- Историческая память - то, что нам сейчас всем необходимо. Экологическая тема и для нас очень важна. Байкал у нас один, - отметила председатель комиссии по национальным отношениям и свободе совести Общественной палаты Иркутской области Ирина Петшик.Темой второй площадки стали наставничество и профориентация школьников. Здесь поговорили о том, как помочь учащимся старших классов определиться с будущей профессией, а также обсудили развитие системы наставничества в Бурятии.- На нашей площадке объединились 11 общественных организаций и ряд экспертов. Мы хотели прийти к двум проектам, но в итоге разработали три. Надеемся, они помогут решить проблемы, - говорит модератор площадки «Крепкая и здоровая семья - ценностный ориентир и приоритет развития государства и общества» Надежда Баранкова.Третьим направлением для обсуждения стало развитие национальных видов спорта. Один из наболевших вопросов – это отсутствие действующего ипподрома. В Улан-Удэ, напомним, ипподром простаивает уже более десяти лет. Заняться им самостоятельно республика не может, так как наш ипподром принадлежит компании «Российские ипподромы», а тратить исключительно бюджетные средства на развитие частного предприятия противозаконно. Сейчас власти республики совместно с «Росипподромами» намереваются создать совместное предприятие. На площадке предлагали выкупить ипподромы обратно в собственность республики, но представители Минспорта Бурятии пояснили, что без «Российских ипподромов» республика не сможет проводить лицензированные скачки регионального или федерального уровня.Модератор площадки Биликто Дугаров по итогам обсуждения отметил, что в республике нужно увеличить финансирование на спорт – сейчас на него выделяется всего 2,9 млн рублей в год. Также необходимо возобновить соревнования по конным скачкам, создать Центр национальных видов спорта и ввести спортивные разряды квалификационных категорий для национальных видов спорта.Участники рабочей площадки «Мы – экологичны» поставили задачу выработать алгоритм действий, используя опыт уже существующих переработчиков мусора в регионе. Одна из основных причин экологических проблем республики связана с нехваткой мусороперерабатывающих предприятий.- Мы уже начали работать с существующими местными переработчиками мусора и предлагаем подстроить всю систему под них. Помогая и усиливая их, мы придем к конкретному результату, - считает модератор площадки Чингис Болотов, руководитель экологического проекта «Мусор из головы».На площадке «Мы – экологичны» разработали целый ряд идей, которые помогут сделать нашу республику чище: установить шредеры для пластиковых бутылок и стеклобои, организовать фудшеринг (раздача невостребованных продуктов с истекающим сроком годности), установить контейнеры для приема текстиля, увеличить количество пунктов приема отходов и многое другое.Помимо обсуждений пяти тем в рамках форума на Театральной площади состоялся показательный турнир по бурятским шахматам, прошли игры в кости и дефиле в бурятских национальных костюмах, в которых участники Гражданского форума приняли участие в спортивных турнирах.Итоги форума подвели на второй день. Послушать участников форума, их взгляды и идеи пришел глава республики Алексей Цыденов.- Кoгдa и пpaвитeльcтвo, и oбщecтвo бyдyт дeлaть все вместе, у нас бoльшe пoлyчитcя. Mы гoтoвы к взаимодействию, пoнятнo, чтo гдe-тo нyжны pecypcы, финaнcиpoвaниe, opгaнизaциoнныe мepoпpиятия, нopмaтивныe вeщи. И здecь цeннo, чтo coвмecтнoe движeниe в oднy cтopoнy пpoявлeнo oчeнь яpкo, - сказал, подводя итоги форума, глава Бурятии.B плaнax пo peзyльтaтaм фopyмa y Oбщecтвeннoй пaлaты coвмecтнo c pecypcным цeнтpoм нeкoммepчecкиx opгaнизaций пoддepжaть лyчшиe пpoeкты, a тaкжe пoмoчь в пpoдвижeнии в чacти cyбcидий и гpaнтoв.Фото: Общественная палата Бурятии