Праздники для всех

В начале июля республика удивит жителей и гостей калейдоскопом праздничных мероприятий. Один за одним пройдут фестиваль «Ночь ехора», конкурс красоты и таланта «Дангина Сурхарбаана», конные скачки, а также республиканский финал Сурхарбаана. О том, как это будет, читайте в «Номер один».Сурхарбаан, как и сотни лет назад, собирает, объединяет жителей нашей дружной многонациональной республики.– Сурхарбаан несет важную патриотическую миссию и поддерживает добрые традиции праздника, объединяющего всю Бурятию. Событие проводится по спортивному принципу соединения спорта и культуры, пропаганды развития гармоничной личности. Культурные площадки праздника социально ориентированы, несут созидательную, одухотворяющую роль, – рассказали организаторы «Наадан-Сурхарбаана».На всех мероприятиях будут объявлены благотворительные сборы в фонд поддержки наших воинов-участников СВО. Все желающие могут перечислить средства на счет АНО «Содействие» (расчетный счет: 40703810509160001236, ИНН: 0300006966, Сбербанк).В год 100-летия образования Республики Бурятия праздник поддержан Федеральным агентством по туризму в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».В этом году в республике впервые выберут красу Сурхарбаана. Республиканский конкурс красоты и таланта «Дангина Сурхарбаана» («Сурхарбаанай Дангина») посвящен 100-летию Бурятии. Победительницу конкурса ждет корона «Дангины».В конкурсе участвуют девушки разных национальностей из районов и городов Бурятии.- Дангина - будущая хранительница домашнего очага, семейных традиций и ценностей. Девушки разных национальностей покажут знание языка, культуры, традиций своего народа. «Визитка» так и называется «Я - дочь своего народа». На конкурсе определяется идеал женской красоты - не только внешней, но и внутренней: ума, скромности, мудрости, знаний, способностей и талантов. Многие участницы конкурса прошлых лет стали известными личностями, общественными деятелями республики, - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Репетиции конкурса начались 26 июня. Участницы проходят мастер-классы у известных экспертов индустрии красоты и моды, знатоков народных традиций.Грандиозный финал-шоу красоты и грации состоится после районных и республиканского отборочных туров 6 июля в Русском драматическом театре имени Н. А. Бестужева (6+). Прямой эфир концерта покажет телеканал «Ариг ус».Главным событием станет вручение короны победительнице конкурса – самой красивой и талантливой девушке республики. Изящная корона в виде традиционного головного убора сделана из чистого серебра, украшена ажурной филигранью, сияет сотней фианитов, а венчает корону навершие «дэнзэ». Изготовил корону известный ювелир, кузнец, мастер ремесленного промысла, автор уникальных произведений искусства Владимир Табитуев.На сайте байкалфолк.рф с 1 июля можно будет проголосовать за понравившуюся Дангину. Вход на мероприятие будет бесплатный. Забронировать место по нулевой стоимости можно на сайте sibkassa.ru.7 июля в Улан-Удэ состоится фестиваль исполнителей кругового танца «Ночь ехора» (0+). Один из самых массовых ехоров в мире станцуют в Этнографическом музее.Фестиваль исполнителей кругового танца «Ночь ехора» является формой продвижения аутентичного фольклора, национальных танцев и музыки бурятских народов.«Ночь ехора» создает уникальную атмосферу аутентичной культуры. Ехор – традиционный бурятский танец-хоровод, исполняемый во время празднеств и обрядов. Этот танец носит в себе глубокий сакральный смысл. Исполнение традиционного ехора способствует гармонизации внутреннего мира человека, эмоциональной перезагрузке, а также укреплению организма.Фестиваль проводится ежегодно с 2008 года. Благодаря фестивалю ехор получил возрождение и широкое распространение среди жителей Бурятии, а также обрел известность и популярность за пределами республики.В 2021 году «Ночь ехора» впервые прошла в онлайн-формате, где участники могли презентовать свой режиссерский и креативный взгляд на видео. В 2023 году фестиваль пройдет в 15-й раз.- В целях сохранения и развития народного искусства, повышения общего культурного уровня жителей села и продвижения фестиваля театр «Байкал» проводит выездные мероприятия «Ночь ехора»: мастер-классы по ехорам в районах Бурятии, - говорит министр культуры Соелма Дагаева.Так, 10 июня на 100-летии Селенгинского района праздничный концерт завершился грандиозным мастер-классом по разучиванию разных видов ехора. Несколько тысяч человек самого разного возраста и национальностей в едином ритме и темпе кружили на центральном стадионе. 24 июня «Ночь ехора» встретил Тункинский район, а 1 июля хоровод станцуют в Баргузинском районе.Во время фестиваля по традиции пройдет конкурс исполнителей ехора, который состоит из двух номинаций: традиционного и стилизованного. Также среди участников фестиваля пройдет вокальный конкурс на лучшее исполнение и презентацию бурятских авторских и народных песен.На фестивале будут работать различные интерактивные площадки, зоны отдыха и приема пищи, пройдут мастер-классы по ехорам, а также концертные программы от артистов театра «Байкал». Одним из зрелищных событий станет гранд-ехор, где несколько тысяч человек соберутся в едином круге вокруг костра.Специально к 100-летию республики вход для всех желающих сделают бесплатным.В этом году конные скачки «Наадан-Сурхарбаан» пройдут в новом живописном месте - на территории Янгажинского дацана, который находится недалеко от села Оронгой в Иволгинском районе. Место выбрано в интересах коневладельцев, поскольку оборудовано для проведения конных скачек, ожидается максимальное количество участников.Янгажинский дацан – один из старейших буддийских храмов России. По оценке историков, он был одним из самых красивых культовых сооружений на территории этнической Бурятии. На территории дацана находится Дворец Будды Ваджрадхары – «Очирдара бурханай Ордон», а также девять субурганов.В спортивную программу праздника войдут: традиционная бурятская борьба «бүхэ барилдаан», стрельба из традиционного бурятского лука «сурхарбаан», конные скачки «мори урилдаан», гиревой спорт, шахматы «шатар», разбивание хребтовой кости «hээр шаалган (сээр хухалха)», бурятская традиционная игра в кости «шагай наадан», троеборье «эрын гурбан наадан». Эти дисциплины включены в общекомандный зачет.Помимо основных соревнований пройдут состязания по поднятию ловчего шеста с земли «адуушанай тэмсээн», конкурс конного убранства и снаряжений «морин эрдэни», конкурс «мориной соло», праздник кумыса «сэгээнэй найр», показательное выступление конной стрельбы из лука «моритай харбагшад».Захватывающие суперфиналы, собирающие толпы фанатов спорта, выявят чемпионов Сурхарбаана республики. Почетное звание «Абарга Сурхарбаана» в Бурятии звучит почти как «олимпийский чемпион». Героя схваток традиционно ждет суперприз, но главное - любовь, почет и уважение всего народа.В этом году организаторы усложнили спортивные требования. Впервые на Сурхабаане состоится троеборье «эрын гурбан наадан» по трем видам спорта: борьбе, стрельбе из лука и конным скачкам. Абсолютный чемпион должен быть мастером-мэргэном во всех сферах, считают эксперты по национальным бурятским видам спорта. В спортивных соревнованиях принимают участие мужчины старше 18 лет. Каждый спортсмен принимает участие во всех трех видах соревнований: бурятская борьба «бухэ барилдаан», стрельба из традиционного бурятского лука «сурхарбаан», а также конные скачки «мори урилдаан».9 июля с 9:00 на Центральном стадионе в Улан-Удэ откроются соревнования по всем видам спорта (6+). Состязаться в силе, ловкости, меткости, скорости мужчины будут с 10:00 до 17:00. Гости праздника в это время могут наблюдать за соревнованиями или отправиться на летний фестиваль, который будет проходить также на территории стадиона.Летний фестиваль под открытым небом откроется в 12:00. Будет работать большая площадка первого симпозиума гончаров «Шабар Art». На Сурхарбаане мастера покажут результаты своей работы, проведут мастер-классы. Основной композицией станет древо мира, которое украсят колокольчики из глины, изготовленные участниками симпозиума.Выступят лучшие коллективы Республиканского фестиваля-конкурса вокального творчества среди трудовых коллективов РБ «Поющая Бурятия». Развернутся выставки, мастер-классы ремесленников, интерактивные площадки для детей, будут розыгрыши призов, викторины и конкурсы.В 18:00 состоится торжественная церемония открытия праздника, начнутся суперфиналы и награждение абсолютных чемпионов по конным скачкам, стрельбе из традиционного бурятского лука «сурхарбаан», разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалган», бурятской борьбе «бүхэ барилдаан».– Лето по-настоящему наступает в Бурятии после Сурхарбаана, – заключает Соелма Дагаева. – На один из главных праздников Бурятии люди едут со всей республики, много гостей ожидается из других регионов и зарубежья.На какой праздник пойти – решать жителям республики, ведь все они красочны и интересны.Фото: предоставлено информационным центром министерства культуры