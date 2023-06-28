«Ростелеком» подарил улан-удэнским пенсионерам «Азбуку Интернета»

Образовательный проект «Азбука интернета» реализуют Пенсионный фонд России и компания «Ростелеком» с 2014 года. Учебное пособие помогает пожилым и людям с ограниченными возможностями научиться пользоваться компьютером и смартфоном, а также стать уверенными интернет–пользователями.





«Ростелеком» вручил учебное пособие «Азбука интернета» участникам республиканского этапа XIII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.В отборочном туре приняли участие 120 представителей старшего поколения из 22 районов Бурятии: женщины в возрасте 55+ и мужчины от 60 лет, а также люди с ограниченными возможностями здоровья старше 35 лет.«При выполнении заданий на компьютерах и смартфонах все конкурсанты показали хорошие знания и навыки. Многие участники успешно прошли тестирования по финансовой безопасности в цифровой среде», — рассказала Нина Мунина, заместитель председателя БРООО «Союз пенсионеров России».«У меня только положительные впечатления от участия в республиканском туре чемпионата по компьютерному многоборью. Я считаю, что такие конкурсы актуальны для пожилых людей. Цифровизация коснулась всех сторон общества, поэтому важно уметь владеть компьютером, смартфоном. А Чемпионат стимулирует у пенсионеров интерес к компьютерной и финансовой грамотности, обучению и самообучению», — поделилась участница регионального отборочного этапа Валентина Баженова.«Благодаря развитию сетей связи в сельской местности все больше пожилых людей становятся интернет-пользователями. При этом с каждым годом растет уровень компьютерной грамотности пенсионеров и количество конкурсантов из районов Бурятии, которые не только побеждают в республиканском отборочном этапе, но и занимают призовые места на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью», — рассказал директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.«Ростелеком» напоминает пенсионерам о возможности участия во Всероссийском конкурсе эссе «Спасибо Интернету», который проходит до 23 октября на сайте «Азбука Интернета».Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»