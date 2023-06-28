Общество 28.06.2023 в 12:11

«Ростелеком» подарил улан-удэнским пенсионерам «Азбуку Интернета»

В республике прошел чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров
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Текст: Константин Воронов
«Ростелеком» подарил улан-удэнским пенсионерам «Азбуку Интернета»
«Ростелеком» вручил учебное пособие «Азбука интернета» участникам республиканского этапа XIII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

В отборочном туре приняли участие 120 представителей старшего поколения из 22 районов Бурятии: женщины в возрасте 55+ и мужчины от 60 лет, а также люди с ограниченными возможностями здоровья старше 35 лет.

«При выполнении заданий на компьютерах и смартфонах все конкурсанты показали хорошие знания и навыки. Многие участники успешно прошли тестирования по финансовой безопасности в цифровой среде», — рассказала Нина Мунина, заместитель председателя БРООО «Союз пенсионеров России».

«У меня только положительные впечатления от участия в республиканском туре чемпионата по компьютерному многоборью. Я считаю, что такие конкурсы актуальны для пожилых людей. Цифровизация коснулась всех сторон общества, поэтому важно уметь владеть компьютером, смартфоном. А Чемпионат стимулирует у пенсионеров интерес к компьютерной и финансовой грамотности, обучению и самообучению», — поделилась участница регионального отборочного этапа Валентина Баженова.

Образовательный проект «Азбука интернета» реализуют Пенсионный фонд России и компания «Ростелеком» с 2014 года. Учебное пособие помогает пожилым и людям с ограниченными возможностями научиться пользоваться компьютером и смартфоном, а также стать уверенными интернет–пользователями.


«Благодаря развитию сетей связи в сельской местности все больше пожилых людей становятся интернет-пользователями. При этом с каждым годом растет уровень компьютерной грамотности пенсионеров и количество конкурсантов из районов Бурятии, которые не только побеждают в республиканском отборочном этапе, но и занимают призовые места на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью», — рассказал директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.

«Ростелеком» напоминает пенсионерам о возможности участия во Всероссийском конкурсе эссе «Спасибо Интернету», который проходит до 23 октября на сайте «Азбука Интернета».

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
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