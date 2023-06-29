В Бурятии юристы будут бесплатно помогать бывшим заключенным

Сегодня депутаты Хурала приняли изменения в закон «Об оказании бесплатной юридической помощи в Республике Бурятия». Он пополняет перечень тех, кто может рассчитывать на безвозмездную поддержку юристов. В их число теперь включены граждане, которые недавно освободились из мест не столь отдаленных.Как гласит пояснительная записка к законопроекту, на 1 июня этого года из исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы республики освободилось 652 осужденных, отбывших наказание в виде лишения свободы.«Из указанного числа 31 осужденный, зарегистрированный на территории республики по месту жительства и (или) месту пребывания на момент лишения свободы, может оказаться в трудной жизненной ситуации и в силу этого обратиться за оказанием бесплатной юридической помощи. В том числе по вопросам, связанным с трудоустройством (в том числе признания безработным и установления пособия по безработице), с заключением, изменением, расторжением либо признанием недействительными сделок с недвижимым имуществом», - говорится в документе.Нуждающихся в помощи, по мнению авторов законопроекта, в республике немного, поэтому никаких дополнительных расходов из бюджета не потребуется. В целом же на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в Бурятии, в 2020-2023 годах выделено 869 тысяч рублей.Фото: «Номер один»