Общество 29.06.2023 в 17:44

В Бурятии юристы будут бесплатно помогать бывшим заключенным

В Хурале полагают, что освободившиеся граждане могут оказаться в трудной жизненной ситуации
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Текст: Валентин Соколов
В Бурятии юристы будут бесплатно помогать бывшим заключенным
Сегодня депутаты Хурала приняли изменения в закон «Об оказании бесплатной юридической помощи в Республике Бурятия». Он пополняет перечень тех, кто может рассчитывать на безвозмездную поддержку юристов. В их число теперь включены граждане, которые недавно освободились из мест не столь отдаленных.

Как гласит пояснительная записка к законопроекту, на 1 июня этого года из исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы республики освободилось 652 осужденных, отбывших наказание в виде лишения свободы.

«Из указанного числа 31 осужденный, зарегистрированный на территории республики по месту жительства и (или) месту пребывания на момент лишения свободы, может оказаться в трудной жизненной ситуации и в силу этого обратиться за оказанием бесплатной юридической помощи. В том числе по вопросам, связанным с трудоустройством (в том числе признания безработным и установления пособия по безработице), с заключением, изменением, расторжением либо признанием недействительными сделок с недвижимым имуществом», - говорится в документе.

Нуждающихся в помощи, по мнению авторов законопроекта, в республике немного, поэтому никаких дополнительных расходов из бюджета не потребуется. В целом же на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в Бурятии, в 2020-2023 годах выделено 869 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»

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