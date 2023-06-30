В Бурятии приставы взыскали с кондитерской фабрики 1,6 млн рублей

В Бурятии под контролем судебных приставов одна из кондитерских фабрик заплатила 1,6 млн рублей компенсации за незаконное использование товарного знака, зарегистрированного на московскую компанию. Соответствующий иск удовлетворил Арбитражный суд Бурятии, сообщили в республиканском управлении ФССП.В ходе судебного заседания было установлено, что местное предприятие предлагало к продаже и реализовывало печенье, название которого дублировало бренд истца, а элементы упаковки продукции были сходны до степени смешения.«Исполнительное производство было возбуждено в Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств. Половину суммы задолженности должник выплатил добровольно, на оставшуюся часть была предоставлена рассрочка на 6 месяцев. Сейчас долг полностью уплачен. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», - отметили в управлении.Фото: unsplash.com