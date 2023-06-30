В Бичурском районе построят новые игровые площадки

В Бичурском районе продолжается строительство детских и спортивных площадок в рамках пилотного проекта дальневосточной программы «1000 дворов». В 2022 году было простроено 11 объектов в райцентре и сельских поселениях. В этом году к ним добавятся еще 4 новых игровых площадок.Одна из них – в селе Малый Куналей - уже почти готова к открытию. Площадка состоит из трех сегментов: для детей от 3 до 7 лет и от 7 до 14 лет, а также зона отдыха и воркаут-комплекса.- Детская площадка отвечает всем современным требованиям безопасности. Подрядчиком ООО «Альфа» сделано ограждение, выполнено выравнивание площадки, смонтировано оборудование, урны и скамейки. Осталось установить уличное освещение. Стоимость проекта - 3,8 млн. рублей, - рассказал глава сельского поселения «Малокуналейское» Иван Воронцов.Новые площадки также появятся в этом году в селах Сухой Ручей, Бичура и поселке Сахарный Завод.Фото: Нины Любовниковой