Расселяемые жители центра Улан-Удэ получат новое жилье в центре или близко к нему

Жителям центра Улан-Удэ, чьи дома попали под расселение согласно комплексному развитию территорий (КРТ) в рамках мастер-плана столицы Бурятии, будут предоставлять равнозначное жилье в том же районе проживания. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, отвечая на вопросы депутатов Народного Хурала по итогам своего отчета на сессии республиканского парламента VI созыва в четверг, 29 июня.Как пояснил Алексей Цыденов, для расселения на сегодняшний день отрабатывается первая территория КРТ в границах улиц Свободы и Шмидта. Жильцам неблагоустроенных домов, находящихся на этих улицах, будет предложена равнозначная по квадратным метрам квартира с полным благоустройством. Также важным условием для расселения послужит, то что, оно будет проводиться в этом центре же или в приближенных районах от территории КРТ.Как напоминает пресс-служба правительства Бурятии, программа комплексного развития территорий реализуется в рамках мастер-плана реновации дальневосточных городов, одобренных президентом России Владимиром Путиным. По программе КРТ до 2030 года планируется переселить из ветхого и аварийного жилья в центре столицы Бурятии около 2 тыс человек и возвести 166 тысяч кв. метров нового жилья co вceй нeoбxoдимoй инфpacтpyктypoй. Также будет отреставрировано 14 объектов культурного наследия, проложено 16,9 тыс метров новых инженерных сетей центре города.По программе КРТ в рамках мастер-плана Улан-Удэ также разрабатывается проект реконструкции набережной Улан-Удэ, начата подготовка площадок к строительству здания театра «Байкал», Национального музея Бурятии, межвузовского кампуса международного уровня.Фото: egov-buryatia.ru