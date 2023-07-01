Монголия и Германия намерены активизировать сотрудничество

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приложит все усилия, чтобы активизировать сотрудничество и отметить 50-летие установления дипломатических отношений с Монголией в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба главы монгольского государства Ухнаагийн Хурэлсуха по итогам двусторонней встречи.«Глава МИД Германии сказала, что приложит все усилия для активизации сотрудничества с Монголией. Также страны планируют отметить в 2024 году 50-летие установления дипломатических отношений и сотрудничества», - сообщает сайт монгольского президента.Он в ответном слове подчеркнул, что Монголия рассматривает Германию как надежного партнера и «третьего соседа» в Европе и подтвердил приглашение немецкому коллеге Франк-Вальтера Штайнмайера посетить Монголию в удобное для него время.Фото: president.mn