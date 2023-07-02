«Черные лесорубы» против несанкционированных свалок

В Администрации Тарбагатайского района прошло заседание межведомственной комиссии по незаконной заготовке древесины с участием заместителя руководителя Лесного агентства Геннадия Буянтуева. В процессе собрания рассматривалась текущая ситуация, касающаяся лесного фонда Тарбагатайского района. За круглым столом отметили общее снижение случаев незаконной заготовки древесины. Сейчас в районе идет спад возбуждаемых уголовных дел за вал "черного леса".

Но, не смотря на явные положительные моменты - сотрудниками Заудинского лесничества выявляются десятки несанкционированных свалок. Недобропорядочные граждане загружают мусор в свои автомобили и вываливают его прямо в лесу. Тем самым уничтожая уникальную природу Бурятии. "Вредители" заснятые на скрытые камеры или пойманные с поличным будут привлекаться к ответственности. Им грозят штрафы от 2000 до 3500 рублей.

По итогу заседания межведомственной комиссии по незаконной заготовке древесины были найдены пути решения проблем, рассмотрены все острые вопросы. Также стоит отметить, что по завершению первого полугодия наблюдается положительная динамика по противодействию лесным пожарам.

Фото: Администрация МО "Тарбагатайский район"