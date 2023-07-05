Из-за чего ребенка могут не пустить в самолет?

Вопрос: «Собираемся всей семье в отпуск. Свидетельство о рождении среднего старшего ребенка заламинировано. Нам сказали, что из-за этого нас могу не пустить в самолет. Правда ли это?»

Софья П.

С начала лета пассажиров с детьми перестали пускать на борт самолета, если свидетельство о рождении ребенка заламинировано. По закону такой документ считается недействительным, и его нужно заменить.

Чтобы не отменять путешествие, ребенок может полететь по загранпаспорту. Тогда данные из этого документа нужно указать в билете.

Новое свидетельство можно получить в ЗАГСе или МФЦ в день обращения, заплатив госпошлину 350 рублей. Если подать заявку через «Госуслуги», то можно будет выбрать удобную дату и время получения дубликата.

Помните, что путешествовать по свидетельству о рождении можно до 14 лет и по России в течение 90 дней после дня рождения. Именно 90 дней дается на получение паспорта. Позже этого срока ребенок может лететь только при предъявлении паспорта.

Не забудьте проверить срок действия документа перед покупкой билета - некоторые страны имеют ограничения на въезд и могут не допустить в страну, если срок действия заграничного паспорта истекает менее чем через 6 месяцев.