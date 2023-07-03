Общество 03.07.2023 в 17:35

«Мальчики тихие, один занимался боксом»

Что известно о школьниках, нанесших более 70 ранений однокласснику под Новосибирском
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Текст: Номер один
«Мальчики тихие, один занимался боксом»
В небольшом селе Плотниково под Новосибирском несколько дней обсуждают страшное событие. Школьники избили и изрезали ножом 15-летнего одноклассника, потом бросили умирать в кустах. Всю ночь мальчик пролежал в них, пока на утро ребенка не нашел местный житель: он обратил внимание, что из травы торчит рука.

Сейчас мальчика перевели в палату, у него более 70 ножевых ранений. А его обидчики под арестом: один — 15-летний — в СИЗО, другой, ему только 14, под домашним арестом. Оба — бывшие друзья своей жертвы. Как же так вышло и что не поделили подростки?

15-летний Артем*, который пострадал, и 14-летний Саша* ходили в одну школу. Последний переехал в Плотниково 4 года назад и пошел в 4 класс, там и встретились дети.

- Саша и Артем – одноклассники. Они вместе были всегда и везде. Играли на улице, занимались вместе тайским боксом. Никаких конфликтов вообще никогда не было, - рассказала КП-Новосибирск бабушка 14-летнего Саши, который сейчас под домашним арестом.

- И что же произошло, если парни дружили?

- Да дружба эта была такая. Нам школьники сейчас рассказывают, что Артем обзывался, оскорблял Сашу. Саша у нас в магазине в местном подрабатывал, так даже его начальник говорит, что ребенок — тихий и спокойный. До сих пор не можем понять, из-за чего произошел конфликт. Саша ничего никому не говорил, все в себе держал, мы все в шоке, - продолжает рассказ КП-Новосибирск пенсионерка. – Второй мальчик, избивший Артема – 15-летний Витя*. Он на класс старше мальчиков, но общался с ними в одной компании. И тоже о нем говорят: «тихий, неприметный».

- Сейчас вся история обросла слухами. Что только не пишут, что Артему чуть ли не живот вспороли. Не было такого! Мы в ужасе, что происходит. Нашу семью начали травить, соседи перетирают ситуацию, смотрят косо, а что в интернете творится, это вообще кошмар. Еще ничего не известно, приговора суда нет, а ребенка чуть ли не в маньяки записали, - рассказала КП-Новосибирск женщина.

Мог или не мог Саша жестоко разобраться со своим одноклассником, так же предстоит выяснить следователям. Они возбудили уголовное дело по статье покушение на убийство, совершенное группой лиц.

- 29 июня 2023 года школьники встретились с 15-летним потерпевшим на берегу реки Иня, где между ними произошел конфликт. В ходе ссоры юноши жестоко избили подростка, сначала распылив перцовый баллончик, а затем, взяв нож, нанесли потерпевшему множественные удары в область жизненно-важных органов, - уточнили в региональном СК.

*Имена несовершеннолетних изменены.

Фото: Никита Манько/соцсети
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