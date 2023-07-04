Байкал – это где-то в Ижевске

Ижевский механический завод (ИМЗ) отмечает 60-летие создания и 30-летие владения исключительным правом на товарный знак Baikal. Торговая марка Baikal зарегистрирована ИМЗ в 1963 году для единой маркировки экспортных поставок оружия всех производителей СССР, сообщает пресс-служба корпорации Ростех.Продукция ИМЗ в общем объеме экспорта оружия достигала 75%, поэтому бренд Baikal устойчиво ассоциируется с ижевским оружейным производителем. Ижевский механический завод стал единственным обладателем товарного знака Baikal 30 июня 1993 года.Сегодня товарный знак Baikal зарегистрирован на территории России и 64 стран мира, где осуществляется защита бренда.Знак Baikal включен в таможенный реестр интеллектуальной собственности, что позволяет предотвращать незаконное проникновение одноименных товаров на рынок нашей страны. ИМЗ проводит регулярный мониторинг с целью соблюдения исключительного права на товарный знак и ведет претензионную работу при выявлении нарушений его использования, что позволяет уверенно развивать бизнес.В 2019 году реестр продукции, которую можно производить под товарным знаком Baikal, был расширен за счет выпуска новых моделей гражданского оружия, одежды для охотников и путешественников, что открыло новые перспективы для успешного продвижения бренда.Фото: АО «Концерн «Калашников»