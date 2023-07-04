Общество 04.07.2023 в 08:50
Байкал – это где-то в Ижевске
Ижевский механический завод стал единственным обладателем товарного знака Baikal в 1993 году
Текст: Номер один
Ижевский механический завод (ИМЗ) отмечает 60-летие создания и 30-летие владения исключительным правом на товарный знак Baikal. Торговая марка Baikal зарегистрирована ИМЗ в 1963 году для единой маркировки экспортных поставок оружия всех производителей СССР, сообщает пресс-служба корпорации Ростех.
Продукция ИМЗ в общем объеме экспорта оружия достигала 75%, поэтому бренд Baikal устойчиво ассоциируется с ижевским оружейным производителем. Ижевский механический завод стал единственным обладателем товарного знака Baikal 30 июня 1993 года.
Сегодня товарный знак Baikal зарегистрирован на территории России и 64 стран мира, где осуществляется защита бренда.
Знак Baikal включен в таможенный реестр интеллектуальной собственности, что позволяет предотвращать незаконное проникновение одноименных товаров на рынок нашей страны. ИМЗ проводит регулярный мониторинг с целью соблюдения исключительного права на товарный знак и ведет претензионную работу при выявлении нарушений его использования, что позволяет уверенно развивать бизнес.
В 2019 году реестр продукции, которую можно производить под товарным знаком Baikal, был расширен за счет выпуска новых моделей гражданского оружия, одежды для охотников и путешественников, что открыло новые перспективы для успешного продвижения бренда.
Фото: АО «Концерн «Калашников»
Продукция ИМЗ в общем объеме экспорта оружия достигала 75%, поэтому бренд Baikal устойчиво ассоциируется с ижевским оружейным производителем. Ижевский механический завод стал единственным обладателем товарного знака Baikal 30 июня 1993 года.
Сегодня товарный знак Baikal зарегистрирован на территории России и 64 стран мира, где осуществляется защита бренда.
Знак Baikal включен в таможенный реестр интеллектуальной собственности, что позволяет предотвращать незаконное проникновение одноименных товаров на рынок нашей страны. ИМЗ проводит регулярный мониторинг с целью соблюдения исключительного права на товарный знак и ведет претензионную работу при выявлении нарушений его использования, что позволяет уверенно развивать бизнес.
В 2019 году реестр продукции, которую можно производить под товарным знаком Baikal, был расширен за счет выпуска новых моделей гражданского оружия, одежды для охотников и путешественников, что открыло новые перспективы для успешного продвижения бренда.
Фото: АО «Концерн «Калашников»