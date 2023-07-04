Общество 04.07.2023 в 09:24

В Бурятии стабильно дорожает покушать

Стоимость минимального набора продуктов питания  в среднем по  республике превысила 6300 руб
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Текст: Номер один
В Бурятии стабильно дорожает покушать
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Бурятии в конце мая 2023 года составила 6313,38 руб в расчете на месяц и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 3,1 %, с начала года – на 9,5 %, сообщил Бурятстат.

Значительный удельный вес в структуре стоимости минимального набора в республике занимает стоимость хлеба, круп, макаронных изделий и молочных продуктов.

Доля муки, хлеба, макаронных изделий, круп и бобовых в мае 2023 года составила 25,2 %. Снижение цен произошло на рис шлифованный на 4,2 % и пшено – на 0,8 %. Повышение цен наблюдалось на вермишель на 3,5 %, горох и фасоль – на 1,1 %, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 0,4 %. Цены на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной в мае 2023 года не изменились.

Доля молока и молочных продуктов в структуре набора составила 22,2 %. Из молочной продукции наблюдался рост цен на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (на 1,9 %) и сметану (на 0,7 %). Цены на творог снизились на 0,5 %.

Доля плодоовощной продукции в стоимости условного (минимального) набора продуктов питания составила 21,0 %. В мае 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на капусту белокочанную свежую повысились в 1,6 раза, лук репчатый – в 1,2 раза, морковь – на 11,3 %, картофель – на 8,5 %. Цены на огурцы свежие снизились на 24,1 %.

Из группы «Мясопродукты» в стоимость набора продуктов питания входят следующие продукты питания: говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), куры охлажденные и мороженые, баранина (кроме бескостного мяса). Доля перечисленных продуктов питания в стоимости набора составила 16,5 %. Из мясопродуктов наблюдался рост цен на говядину (кроме бескостного мяса) - на 3,8 %, баранину (кроме бескостного мяса) - на 3,7 %, куры охлажденные и мороженые - на 0,3 %. Цены на свинину (кроме бескостного мяса) снизились на 1,7 %.

Из других продуктов питания подорожали маргарин (на 1,0 %), масло сливочное (на 0,3 %), сахар-песок (на 0,2 %). Подешевели яйца куриные (на 9,0 %), масло подсолнечное (на 2,5 %), чай черный байховый (на 0,2 %).

Утешает лишь, то стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в мае 2023 года в Бурятии самая низкая по регионам Дальневосточного федерального округа.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Бурятии в конце мая 2023 года составила 6313,38 руб в расчете на месяц и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 3,1 %, с начала года – на 9,5 %, сообщил Бурятстат.

Значительный удельный вес в структуре стоимости минимального набора в республике занимает стоимость хлеба, круп, макаронных изделий и молочных продуктов.

Доля муки, хлеба, макаронных изделий, круп и бобовых в мае 2023 года составила 25,2 %. Снижение цен произошло на рис шлифованный  на 4,2 % и пшено – на 0,8 %.  Повышение цен наблюдалось на вермишель на 3,5 %, горох и фасоль – на 1,1 %, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 0,4 %. Цены на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной в мае 2023 года не изменились.

Доля молока и молочных  продуктов  в структуре набора составила 22,2 %. Из молочной продукции наблюдался рост цен на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (на 1,9 %) и сметану (на 0,7 %). Цены на творог снизились на 0,5 %.

Доля плодоовощной продукции  в стоимости условного (минимального) набора продуктов питания составила 21,0 %. В мае 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на капусту белокочанную свежую повысились в 1,6 раза, лук репчатый – в 1,2 раза, морковь – на 11,3 %, картофель – на 8,5 %. Цены на огурцы свежие снизились на 24,1 %.

Из группы «Мясопродукты» в стоимость набора продуктов питания входят следующие продукты питания: говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), куры охлажденные и мороженые, баранина (кроме бескостного мяса). Доля перечисленных продуктов питания в стоимости набора  составила 16,5 %. Из мясопродуктов наблюдался рост цен на говядину (кроме бескостного мяса) - на 3,8 %, баранину (кроме бескостного мяса) - на 3,7 %, куры охлажденные и мороженые - на 0,3 %. Цены на свинину (кроме бескостного мяса) снизились на 1,7 %.

Из других продуктов питания подорожали маргарин (на 1,0 %), масло сливочное (на 0,3 %), сахар-песок (на 0,2 %). Подешевели яйца куриные (на 9,0 %), масло подсолнечное (на 2,5 %), чай черный байховый (на 0,2 %).

Утешает лишь, то стоимость условного (минимального) набора продуктов питания  в мае 2023 года в Бурятии самая низкая по регионам Дальневосточного федерального округа.

Фото: unsplash.com
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цены продукты Бурятстат

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