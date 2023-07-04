В Бурятии к волонтерам попал котенок с разрывом диафрагмы

В улан-удэнском благотворительном фонде «Собака счастья» рассказали, как бурно прошел их последний месяц.

«Почти 30 котят и кошек мы спасли за последний месяц и все это время мы скрещивали пальцы, при любом чихе бежали к врачу, следили за аппетитом, досконально обследовали лотки, чтобы удостовериться, что нет крови и всё хорошо у крох.И когда мы выдохнули, что все хорошо, случилась ужасная трагедия! Представьте, что вы заходите к котятам, которые еще вчера радостно мурлыкали, ели с аппетитом и бежали к тебе на встречу и видите ужасную картину. 2 котенка из 3 просто лежат мертвые, а третий кое-как дышит»,

- поделились активисты.



Один из волонтеров экстренно отправился в клинику с выжившим котенком. Сейчас активисты ждут результатов анализа. В этот же день под опеку фонда попал 3-месячный котенок в очень тяжелом состоянии – у него диагностировали разрыв диафрагмы - внутренние органы просто выпали в брюшную полость и в таком состоянии ее подкинули на дачу.



«Кто-то решил, что если не видеть страдания животного, то их и нет. А представьте всю боль маленькой Вивьен? (так назвали питомца) Вчера уже увезли ее в клинику и сделали поздно вечером срочную операцию, так как времени ждать не было. Спасибо врачам клиники «Альфавет», которые не единожды так нас выручали. Понимая, что счет времени идет на часы, они жертвуют собственным временем и остаются помогать хвостикам. Сердце сжимается и очень хочется закрыться в ракушке от всей этой боли. Но мы несем ответственность за тех, кто жив и борется за жизнь. Без нас с вами у них нет надежды»,

- обращаются к жителям.



Для того, чтобы помочь фонду «Собака счастья», можно воспользоваться реквизитами:



МИР для сборов: 2202 2032 5608 4080 Екатерина Павловна К.

Система быстрых платежей и номер Киви кошелька: 89025310108

Счёт Тинькофф: 2200700129906078

Яндекс деньги: 4100116878904434

*Скопировать номера можно по ссылке в профиле



Расчётный счёт: 40701810809160000010

ИНН: 0326591662

Банк: БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ М8601 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 048142604

*Если у вас есть сбербанк-онлайн, для перевода на р/с просто введите в поиске «Собака счастья»





Фото: "Собака счастья"