В районе Бурятии в здании бывшего кинотеатра гадит бродячий скот

В соцсетях опубликовали обращение к администрации Бичурского района от местных жителей - коллектива работников детского сада «Подснежник».

«Кому принадлежит здание старого кинотеатра "Хилок"? Бродячий скот постоянно находится в нём, запах стоит невыносимый, на расстоянии 7 метров выходят дети на прогулку! Улица Коммунистическая считается брендом нашей Бичуры, очень неприятно видеть при въезде на нашу улицу такое безобразие!»

- пишут в местной группе «Бичура-инфо 24/7».



В ответ работники районного комитета по развитию инфраструктуры сообщают, что двухэтажное здание кинотеатра продали еще в 2011 году. Договор купли-продажи муниципального имущества был заключен между муниципальным образованием «Бичурский район» и физическим лицом на основании протокола проведения аукциона по приватизации муниципального имущества. Земельный участок под зданием так же находится в собственности физического лица.



«Собственнику направлено официальное обращение с просьбой привести в порядок здание и территорию, а также произвести огораживание»,

- отвечает комитет.



Фото: Номер один