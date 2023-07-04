В Улан-Удэ пожарные спасли из огня мужчину и женщину

В Улан-Удэ минувшей ночью на центральный пункт пожарной связи поступила информация о пожаре в СНТ «Сибиряк». На место загорания выехали расчеты Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия огнеборцев происходило загорание кровли и дома изнутри, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.Звеном газодымозащитной службы ПСЧ № 1 из горящего дома были эвакуированы мужчина и женщина, их передали медикам. С ожогами пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.В течение получаса возгорание удалось ликвидировать. Огнем повреждены кровля дома и пристроя, общая площадь пожара составила 63 кв.м.Всего в тушении пожара участвовали 4 единицы пожарной техники и 13 человек личного состава. В настоящее время причина пожара устанавливается.Всего с начала года в Бурятии произошло 2684 пожара, 34 человека погибли, еще 41 человек получил травмы.Фото: Главное управление МЧС по Бурятии