Общество 04.07.2023 в 12:06

В Улан-Удэ пожарные спасли из огня мужчину и женщину

Горел дом в СНТ «Сибиряк», пострадавшие с ожогами госпитализированы
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В Улан-Удэ пожарные спасли из огня мужчину и женщину
В Улан-Удэ минувшей ночью на центральный пункт пожарной связи поступила информация о пожаре в СНТ «Сибиряк». На место загорания выехали расчеты Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия огнеборцев происходило загорание кровли и дома изнутри, сообщили в Главном  управлении МЧС по Бурятии.

Звеном газодымозащитной службы ПСЧ № 1 из горящего дома были эвакуированы мужчина и женщина, их передали медикам. С ожогами пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.

В течение получаса возгорание удалось ликвидировать. Огнем повреждены кровля дома и пристроя, общая площадь пожара составила 63 кв.м.

Всего в тушении пожара участвовали 4 единицы пожарной техники и 13 человек личного состава. В настоящее время причина пожара устанавливается.

Всего с начала года в Бурятии произошло 2684 пожара, 34 человека погибли, еще 41 человек получил травмы.

Фото: Главное управление МЧС по Бурятии
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