В Северобайкальске на пожаре погиб мужчина

В Бурятии сегодня днем на центральный пункт пожарной связи поступила информация о загорании жилого дома по улице Мостостроителей в Северобайкальске. На место вызова были незамедлительно направлены расчеты пожарно-спасательной части № 9 Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, сообщили в его пресс-службе.На момент прибытия первого подразделения наблюдалось возгорание дома изнутри. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы обнаружено тело мужчины.Пожар ликвидирован на площади 20 кв.м.На месте происшествия работает дознаватель МЧС России, предварительная причина и площадь уточняется.Всего привлекалось семь человек личного состава и три единицы техники.Погибший мужчина 1964 г.ода рождения, предположительно, являлся хозяином дома. Предварительная причина загорания - неосторожное обращение с огнем.Информация уточняется.Фото: МЧС России