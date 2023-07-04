Общество 04.07.2023 в 15:36

В Северобайкальске на пожаре погиб мужчина

Его личность устанавливается, предварительная причина и площадь уточняются
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Текст: Номер один
В Северобайкальске на пожаре погиб мужчина
В Бурятии сегодня днем на центральный пункт пожарной связи поступила информация  о загорании жилого дома по улице Мостостроителей в  Северобайкальске. На место вызова были незамедлительно направлены расчеты пожарно-спасательной части № 9 Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, сообщили в его пресс-службе.

На момент прибытия первого подразделения наблюдалось возгорание дома изнутри. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы обнаружено тело мужчины.

Пожар ликвидирован на площади 20 кв.м.На месте происшествия работает дознаватель МЧС России, предварительная причина и площадь уточняется.

Всего привлекалось семь человек личного состава и три единицы техники.

Погибший мужчина 1964 г.ода рождения, предположительно, являлся хозяином дома. Предварительная причина загорания - неосторожное обращение с огнем.

Информация уточняется.

Фото: МЧС России
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