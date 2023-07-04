Общество 04.07.2023 в 15:36
В Северобайкальске на пожаре погиб мужчина
Его личность устанавливается, предварительная причина и площадь уточняются
Текст: Номер один
В Бурятии сегодня днем на центральный пункт пожарной связи поступила информация о загорании жилого дома по улице Мостостроителей в Северобайкальске. На место вызова были незамедлительно направлены расчеты пожарно-спасательной части № 9 Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, сообщили в его пресс-службе.
На момент прибытия первого подразделения наблюдалось возгорание дома изнутри. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы обнаружено тело мужчины.
Пожар ликвидирован на площади 20 кв.м.На месте происшествия работает дознаватель МЧС России, предварительная причина и площадь уточняется.
Всего привлекалось семь человек личного состава и три единицы техники.
Погибший мужчина 1964 г.ода рождения, предположительно, являлся хозяином дома. Предварительная причина загорания - неосторожное обращение с огнем.
Информация уточняется.
Фото: МЧС России
На момент прибытия первого подразделения наблюдалось возгорание дома изнутри. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы обнаружено тело мужчины.
Пожар ликвидирован на площади 20 кв.м.На месте происшествия работает дознаватель МЧС России, предварительная причина и площадь уточняется.
Всего привлекалось семь человек личного состава и три единицы техники.
Погибший мужчина 1964 г.ода рождения, предположительно, являлся хозяином дома. Предварительная причина загорания - неосторожное обращение с огнем.
Информация уточняется.
Фото: МЧС России