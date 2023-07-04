Общество 04.07.2023 в 15:51

В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Robinson R-44

Жесткая посадка произошла в 40 км от села Неляты Забайкальского края, пострадавших нет
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Robinson R-44
В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту совершения жесткой посадки вертолета Robinson R-44, сообщили сегодня в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Предварительно установлено, что днем 24 июня  вертолет Robinson R-44 вылетел из аэропорта села Чара Каларского района Забайкальского края и совершил жесткую посадку в 40 км от села Неляты Каларского района Забайкальского края в местности «Бахтарнак».

На борту воздушного судна находился экипаж в составе двух человек. В результате происшествия никто не пострадал, вертолет получил механические повреждения винта и части хвоста.

Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим воздушным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).

Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование продолжается.

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

Теги
инцидент вертолет жесткая посадка

Все новости

«Присоединяйся к своим!»
04.07.2023 в 16:06
В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Robinson R-44
04.07.2023 в 15:51
Пара полицейских из Бурятии поделилась секретами семейного счастья
04.07.2023 в 15:40
В Северобайкальске на пожаре погиб мужчина
04.07.2023 в 15:36
Детский омбудсмен Бурятии взяла на контроль ситуацию со школьницей, которую жестоко избили ровесницы
04.07.2023 в 15:20
Депутаты Народного Хурала Бурятии встретились с участниками СВО
04.07.2023 в 15:14
Депутат Народного Хурала Бурятии получил ранение на СВО
04.07.2023 в 14:59
На курортной зоне в Бурятии заметили медведицу с медвежатами
04.07.2023 в 14:08
В Северобайкальске пройдет уникальный форум для предпринимателей
04.07.2023 в 13:29
ВСЖД ждет молодых специалистов из Улан-Удэ и Иркутска
04.07.2023 в 13:10
ЗУРХАЙ
с 28 июня по 4 июля

Читайте также
«Присоединяйся к своим!»
Военнослужащие из Бурятии призвали земляков на защиту интересов Родины
04.07.2023 в 16:06
Пара полицейских из Бурятии поделилась секретами семейного счастья
Жители уже 25 лет совмещают суровые будни в полиции и домашний очаг
04.07.2023 в 15:40
В Северобайкальске на пожаре погиб мужчина
Его личность устанавливается, предварительная причина и площадь уточняются
04.07.2023 в 15:36
Депутаты Народного Хурала Бурятии встретились с участниками СВО
Народные избранники подарили военнослужащим гитару
04.07.2023 в 15:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru