В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Robinson R-44

В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту совершения жесткой посадки вертолета Robinson R-44, сообщили сегодня в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.Предварительно установлено, что днем 24 июня вертолет Robinson R-44 вылетел из аэропорта села Чара Каларского района Забайкальского края и совершил жесткую посадку в 40 км от села Неляты Каларского района Забайкальского края в местности «Бахтарнак».На борту воздушного судна находился экипаж в составе двух человек. В результате происшествия никто не пострадал, вертолет получил механические повреждения винта и части хвоста.Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим воздушным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование продолжается.Фото: zapsib-sut.sledcom.ru