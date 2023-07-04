Общество 04.07.2023 в 15:51
В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Robinson R-44
Жесткая посадка произошла в 40 км от села Неляты Забайкальского края, пострадавших нет
Текст: Номер один
В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту совершения жесткой посадки вертолета Robinson R-44, сообщили сегодня в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
Предварительно установлено, что днем 24 июня вертолет Robinson R-44 вылетел из аэропорта села Чара Каларского района Забайкальского края и совершил жесткую посадку в 40 км от села Неляты Каларского района Забайкальского края в местности «Бахтарнак».
На борту воздушного судна находился экипаж в составе двух человек. В результате происшествия никто не пострадал, вертолет получил механические повреждения винта и части хвоста.
Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим воздушным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).
Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование продолжается.
Фото: zapsib-sut.sledcom.ru
Предварительно установлено, что днем 24 июня вертолет Robinson R-44 вылетел из аэропорта села Чара Каларского района Забайкальского края и совершил жесткую посадку в 40 км от села Неляты Каларского района Забайкальского края в местности «Бахтарнак».
На борту воздушного судна находился экипаж в составе двух человек. В результате происшествия никто не пострадал, вертолет получил механические повреждения винта и части хвоста.
Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим воздушным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).
Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование продолжается.
Фото: zapsib-sut.sledcom.ru