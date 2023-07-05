Вода Забайкалья ушла на Донбасс

В министерстве экономического развития региона организовали акцию поддержки военнослужащих Забайкалья, участвующих в специальной военной операции. Бойцам решили отправить чистую питьевую воду, сообщает официальный краевой портал.«На наш призыв сразу отозвались завод «Читинские ключи» и индивидуальный предприниматель Аладдин Мамедов. Вместе они отправили на поля СВО для наших бойцов 31 тонну питьевой воды. Важность такого груза заключается в том, что на полях сражений не всегда бывает вода хорошего качества. А вода в бутылках еще и очень удобна для индивидуального использования», - рассказала первый замминистра экономики региона Жаргалма Бадмажапова.Директор завода «Читинские ключи» Игорь Билинчук считает, что забайкальская вода – не просто средство для удаления жажды.«Эта вода с нашей земли, она имеет еще и символический смысл. Думаю, это будет своеобразной моральной поддержкой для наших ребят. Пить далеко от дома воду, привезенную с малой родины – мощная поддержка»,- сказал он.Завод «Читинские ключи» и его владелец Валерий Нагель приобрели 20 тонн воды, Аладдин Мамедов – 11 тонн.Ценный груз уже передан представителям Восточного военного округа. А они уже отправят воду на передовую.Фото: пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья