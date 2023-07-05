Общество 05.07.2023 в 12:31

В Бурятии в райцентре Курумкан открылась новая школа

Первого сентября в новую школу придут более 400 учеников
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Текст: Номер один
В Бурятии в райцентре Курумкан открылась новая школа
В Бурятии состоялось торжественное открытие Курумканской средней общеобразовательной школы №2. В новую трехэтажную школу общей площадью 6 тыс квадратных метров 1 сентября пойдет более 400 учеников, в том числе 139 – младшеклассников, сообщили в правительстве республики.

«Дорогие дети, уважаемые учителя и родители, всех хочу поздравить с этим знаменательным событием. В первую очередь, нужно сказать спасибо нашему президенту Владимиру Путину, все что мы делаем – это его решение и поддержка. А наша задача правильно все оформить, подготовить документы и правильно реализовать те возможности, которые нам даются. Хотелось бы отметить и главу района, его настойчивость и подход, когда он искал инвесторов, схемы строительства. Глава администрации муниципального образования держал строительство на контроле, присылал мне фото, писал об этапах. И общими усилиями все получилось. Поздравляю детей с тем, что 1 сентября вы начнете учиться в стенах новой школы. Но знания дают не стены, знания дают учителя. Дорогие учителя, желаю вам, чтобы в этой школе вам было комфортно, чтобы вы не думали о каких-то мелких бытовых неурядицах, а полностью отдавали свою душу и знания своим ученикам. Пусть у наших детей будет прямая, широкая дорога в мир», - отметил на открытии школы глава Бурятии Алексей Цыденов.

В школе развернулось 18 учебных кабинетов, рассчитанных на 25 учащихся, мебель здесь расставлена с учетом проездов и разворотов коляски для детей с ограниченными возможностями здоровья. Все учебные и вспомогательные помещения оснащены необходимым оборудованием и мебелью, которая подобрана по возрасту детей.

«Первых два класса моя дочь училась в старой школе. Это, конечно, небо и земля. Большой просторный спортзал с раздевалками, в старой школе детям приходилось переодеваться в классах. В прежней школе не было даже туалета, был на улице деревянный. Здесь есть все, от функциональных помещений до современной оргтехники», - рассказал папа ученицы третьего класса Курумканской школы Александр Субботин.

Вход в здание оборудован раздельными входными узлами: для младшей школы и для старшей школы, они имеют общее крыльцом с пандусом. В школе есть спортзал, просторная столовая на 162 посадочных места, которая позволит накормить всех детей и учителей за две перемены. В здании будет работать библиотека, оснащенная компьютерной техникой с подключением к интернету, местами для работы с каталогами, и 18-ю читательскими местами.

Фото: egov-buryatia.ru
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