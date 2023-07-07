В Бурятии 304 выпускника школ получили золотые медали

Сегодня, 7 июля, в Улан-Удэ прошла церемония вручения золотых медалей выпускникам школ города. Лучших учеников с заслуженной наградой поздравил Глава Бурятии Алексей Цыденов.

«У нас в республике 5 784 выпускника в этом году и из них чуть более 300 золотых медалистов. Это тяжелый труд - всю учебу быть ответственным, старательным, внимательным. Я хочу пожелать вам, чтобы эти результаты открывали вам все дороги в жизни, чтобы вы уверенно шли вперед, чтобы поступили в те вузы, которые сами желаете. Чтобы у вас была наполненная, интересная и насыщенная жизнь. Ваши таланты, ваши успехи имеют особую возможность реализоваться у нас в республике. Дерзайте, двигайтесь вперед, двигайте нашу республику и всю нашу страну, крутите планету, удачи вам!»



– пожелал Глава Бурятии.

