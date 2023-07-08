Общество 08.07.2023 в 17:31

Жители Бурятии подверглись массированной атаке мошенников

Земляки рассказали в соцсетях о звонках от мошенников 7 июля

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Текст: "Номер один"
Жители Бурятии подверглись массированной атаке мошенников

Многие жители республики в пятницу, 7 июля, столкнулись с атакой мошенников. Большинству звонившие представлялись сотрудниками ГУВД г.Москвы и сообщали о том, что по фальшивой доверенности неизвестные пытались снять деньги.

«Сегодня опять звонили мошенники с ГУВД города Москвы. Так нагло разговаривают вплоть до оскорблений. Уважаемые подписчики, поделитесь, пожалуйста, как кратко и ёмко отправлять их. Пока они не успели трубку сбросить. Хочется хоть как-то их наказать и поставить на место» , - рассказал житель республики в соцсетях.

Как выяснилось, звонки поступали многим, причем в некоторых случаях звонили из стран ближнего зарубежья.

«Мне звонили из "МВД", будто по моей фальшивой доверенности мошенники хотели снять деньги. На мои грубые ответы возмущались про субординацию. А как я сказала, что спрошу у своей подруги из МВД про них, так сразу трубку бросили», - поделилась наша землячка.

«При мне звонили знакомому, из Москвы, тоже насчет доверенности, типа хотят взять кредит, нагло разговаривали», - написал еще один пользователь соцсетей.

«Мне сегодня, кстати, тоже позвонил следователь с Москвы. Начал рассказывать по поводу мошенничества, я отвечала, слушала (как раз делать нечего было), потом в конце рассмеялась и отправила подальше», - рассказала одна из потенциальных жертв мошенников.

Напомним, 1 июля мошенники обманным путем оформили кредит на улан-удэнца и сняли 4 млн рублей.


Фото: "Номер один"

Теги
мошенничество звонок деньги

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