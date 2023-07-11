Общество 11.07.2023 в 09:43
В Бурятии сухая гроза стала причиной двух пожаров в лесах
Огнеборцы работали в Муйском районе
Текст: Евгения Гармаева
За прошедшие сутки, из-за сухой грозы, возникло два лесных пожара в Муйском районе, возгорания были оперативно ликвидированы.На тушении работали 6 человек из числа лесной охраны. Задействовано 2 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,70 гектара.
На утро 11 июля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
Фото: Номер один