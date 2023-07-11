В четырех районах Бурятии завершена программа переселения

В Джидинском, Закаменском, Курумканском и Северо-Байкальском районах Бурятии завершена программа переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми на 1 января 2017 года, сообщили в министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики.На территории этих четырех районов ликвидировано около 19 тыс квадратных метров непригодного жилья, переселено 864 человека. Все эти мероприятия проходят в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».«Всего же в Бурятии на 1 июля 2023 года переселено 4,7 тыс человек или 1611 семьи, ликвидировано 72,4 тыс квадратных метров аварийного жилья. В 2023 году необходимо расселить еще 2 277 человек с 27 тыс квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Продолжается работа по переселению людей в Кабанском, Кижингинском, Прибайкальском, Селенгинском районах, городах Северобайкальск и Улан-Удэ. Ликвидация аварийного жилищного фонда – является одним из приоритетных направлений работы правительства республики», – отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.По информации администраций муниципальных образований, на территориях семи районов – Баргузинского, Баунтовского эвенкийского, Еравнинского, Мухоршибирского, Окинского, Тункинского и Хоринского – аварийных домов нет.По данным министерства строительства республики, из аварийного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, планируется переселить еще 12,3 тыс жителей Бурятии, которые проживают на 152,4 тыс квадратных метров ветхого жилья.Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2017 года, утверждена постановлением правительства Бурятии в апреле 2019 года и действует в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Выполнение программы разделено на четыре этапа, а действие рассчитано на период до 1 января 2024 года: планируется переселить всего около 7 000 жителей из непригодного для жилья фонда общей площадью 99,4 тыс квадратных метров. Расчетная стоимость переселения составляет около 4,7 млрд рублей из федерального Фонда развития территорий, регионального и муниципального бюджетов.Кроме того, 14 марта 2023 года президентом России Владимиром Путиным сформирован перечень поручений правительству России и правительству Бурятии, в соответствии с которым на территории городов Северобайкальск и Улан-Удэ должно быть ликвидировано 150 тыс квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым на 1 сентября 2023 года.Специалисты минстроя Бурятии совместно с администрациями городов актуализируют списки граждан, проживающих в аварийном жилом фонде. По предварительным данным их количество составляет 6,5 тыс человек. Поручение президента России должно быть выполнено до 1 января 2030 года.Фото: минстрой Бурятии