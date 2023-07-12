Общество 12.07.2023 в 09:05

Сбережения жителей Бурятии в банках превысили 97 млрд руб

За год они выросли почти на треть, что говорит о сберегательной модели поведения
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Сбережения жителей Бурятии в банках превысили 97 млрд руб
К началу лета жители Бурятии хранили на текущих счетах и вкладах свыше 97 млрд рублей без учета счетов эскроу. За год эта сумма увеличилась на 30%, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.

«Несмотря на то, что потребительский спрос постепенно восстанавливается, жители республики все еще придерживаются сберегательной модели поведения. Банковские депозиты остаются не только наиболее консервативным, но и востребованным инструментом для накопления у населения. Конечно, здесь сказывается гарантия со стороны государства: Агентство по страхованию вкладов гарантирует возврат сбережений в пределах 1 млн 400 тыс рублей», — прокомментировала Наталья Эйрих, управляющий региональным подразделением Банка России.

Она также напомнила, что банки обязаны раскрывать условия договора банковского вклада в табличной форме. И указывать в рамке на первой странице договора минимальную гарантированную ставку по вкладу. Такие требования ввел Банк России, чтобы исключить недобросовестные практики, когда вкладчиков вводят в заблуждение. Например, акцентируют внимание на высоком проценте по депозиту и умалчивают о том, что ставка действует лишь в первые месяцы, а потом снижается.

Фото: республиканское отделении Сибирского главного управления Банка России
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