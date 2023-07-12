Общество 12.07.2023 в 09:44

Экс-замминистра образования Бурятии арестован

Он получил 10 суток административного ареста за езду в наркотическом опьянении
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Текст: Номер один
Экс-замминистра образования Бурятии арестован
Экс-замминистра образования Бурятии отбывает десять суток административного ареста за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения (статья 12.8 КоАП РФ). Такое решение принял мировой суд.

Автомобиль 43-летнего горожанина «Тойота Витц» сотрудники ДПС остановили в ночь с 6 на 7 июля на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ. Внешний вид водителя указывал на то, что он находился в состоянии опьянения. Экспертиза в республиканском наркологическом диспансере, куда водителя доставили после его отказа от освидетельствования на месте, подтвердила наркотическое опьянение.

Как сообщал «Номер один», накануне глава Бурятии Алексей Цыденов поручил уволить заместителя министра образования Батора Цыренжапова. Телеграм-канал правительства республики известил о том, что Батора Цыренжапова задержали за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Фото: pixabay.com
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наркотики чиновник увольнение

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