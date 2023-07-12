В Улан-Удэ демонтируют подпорную стенку на проспекте 50-летия Октября

В Улан-Удэ подрядная организация «Байкалагропром» приступила к демонтажу подпорной стенки по проспекту 50-летия Октября на разделительной полосе на участке от площади Комсомольской до ул. Цивилева, сообщили в администрации столицы Бурятии.Существующее ограждение сместят влево для добавления третьей дополнительной полосы, по которой будет ездить только общественный и специализированный транспорт, сообщили в администрации столицы Бурятии. На участке от ул. Октябрьской до ФСК продолжаются работы по расширению проезжей части на 1,5 метра и устройству тротуара.Ключевую дорогу по проспекту 50-летия Октября - от ул. Цивилева до ул. Комсомольской, протяженностью 1,17 км, ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Масштабный ремонт автодороги будет проходить в два этапа. Первый - будет реализован в этот строительный сезон, второй запланирован на 2024 год. Дорожникам предстоит расширить проезжую часть, заменить дорожное покрытие, бордюрные камни, тротуары, установить делиниаторы (искусственный бордюр, который служит как дорожная разметка или разделитель полос – ред.) и устроить третью дополнительную полосу движения.Чтобы минимизировать неудобства для горожан и автомобилистов, работы будут производиться поочередно по половине проезжей части. Проспект 50-лeтия Октября полностью перекрываться не будет, перекрытия будут только в ночное время.Всего этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновят 23 участка во всех районах города. С 2017 года в столице Бурятии уже отремонтировано 153 км дорог. Проект продлится до 2030 года, его цель – привести в нормативное состояние 80 процентов дорог.Фото: ulan-ude-info.ru