Жители прибайкальских территорий: «Наконец, нас услышали»

Он позволит жителям Байкальской природной территории проводить работы по защиты лесов, а в частности, делать просеки для защиты от лесных пожаров, заготавливать дрова для собственных нужд, строить дорожную и коммунальную инфраструктуру.Как сообщили в пресс-службt Правительсnва Бурятии, закон призван устранить препятствия для развития прибайкальских территорий, при этом сохраняя, даже увеличивая объем природоохранных мероприятий.Рубки будут проводиться только при проведении строительных работ, причем ограниченного перечня.«Сплошные рубки проводятся только в случаях возведения:⁃ сооружений инженерной защиты территорий и селезащитных и иные гидротехнических сооружений⁃ систем коммунальной инфраструктуры, необходимых для населенных пунктов и особой экономической зоны «Ворота Байкала»⁃ автомобильных дорог соответствующего значения, противопожарных разрывов, линейных объектов.При этом устанавливается повышенный в сравнении с общим нормативом объем мероприятий по лесовосстановлению и компенсационным посадкам деревьев», - сообщили в республиканском правительстве.Для местных жителей это не только развитие инфраструктуры, но и возможность хозяйствовать на своей земле, отмечают местные жители."Проблемы патовые каждый год встают перед местным населением - это дрова, вернее, их заготовка. Жёсткие запреты действительно очень осложняли жизнь села. Это первое. Второе, это, конечно, защита от пожаров. Мы окружены лесами, это для нас больной вопрос был", - поделилась жительница села Турка Елена Миронова- Это позволит расширить границы населённых пунктов, строить дороги, коммунальную инфраструктуру. А это значит, что мы, молодое поколение, можем остаться и жить на своей малой Родине. Нас, наконец, услышали, - говорит Егор Потапкин, житель села Турка.- Это долгожданный нами закон. Для жителей Прибайкальского района. Это развитие для наших сел и сел Кабанского района. Конечно, мы как самые первые заинтересованные люди, внимательно следили за тем, чтобы в первую очередь озеру не повредили. И этого не будет, конечно. Мы давно страдаем от разногласий между разными законами, которые действуют на защищаемых землях. Сейчас появилась четкость. Для нас главное, что четко определены границы, когда и в каких случаях можно рубить деревья - это действительно самые необходимые работы, - говорит житель села Турка Борис Перелыгин.