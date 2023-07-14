В Улан-Удэ жена пациента напала на медсестру больницы

«Тревожная кнопка» сработала в медицинском учреждении Улан-Удэ поздним вечером. Росгвардейцам, прибывшим на сигнал тревоги, персонал приемного покоя сообщил, что супруга одного из ожидающих пациентов мешает работе врачей, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Женщина, явно нетрезвая, была недовольна долгим ожиданием и плохой, по ее мнению, работой медиков. В какой-то момент словесная ругань перешла в рукоприкладство – хулиганка напала на медсестру, порвала медицинский халат на ней и укусила за плечо. Тогда персонал медицинского учреждения нажал на «кнопку тревожной сигнализации».Приехавший наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал женщину и доставил ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. За нарушение общественного порядка в отношении 30-летней жительницы Бичурского района составлен административный протокол.Фото: Росгвардия