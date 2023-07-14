Общество 14.07.2023 в 15:39
Жертвы финансовых пирамид. Кто они?
В окружении «декораций» человек не всегда различает признаки надувательства
Текст: Номер один
Нередко можно услышать мнение, что жертвами финансовых пирамид становятся финансово неграмотные люди. Однако это не так, даже грамотные люди могут попасться на хитрую уловку афериста. О том, как не поддаться влиянию мошенников в интервью Сравни.ру, рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
Признаки пирамиды не всегда очевидны и порой хорошо замаскированы (например, под «инвестирование в высокотехнологичный бизнес»). В окружении «декораций» человек не всегда различает признаки надувательства.
Кроме того, знаниям и здравому смыслу часто мешает психология: мы все — живые люди, и эмоциональное воздействие от навязчивых уговоров, демонстрации счастливых «миллионеров» и соблазн вытянуть свой счастливый билет оказывает свое существенное влияние на принятие решений (в том числе финансовых). Человек готов поверить, что судьба наконецто делает ему подарок, который он заслужил, и тогда здравый смысл отходит на второй план. Также большую роль играет страх упустить возможную прибыль: организаторы «пирамид» убеждают, что «деньги под ногами и их нужно лишь поднять». А рядом те, кто успел «сорвать куш», и можно упустить свой единственный шанс. Есть и те, кто прекрасно понимает, что вкладывает деньги в пирамиду, но изза самоуверенности рассчитывает выйти вовремя.
Чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды, надо не поддаваться эмоциям и ажиотажу, понимать, что подобные авантюры всегда заканчиваются одинаково — потерей денег, долгами и крушением надежд. Важно осознавать, что если у когото действительно есть возможность получать 200–1000% от вложенных средств, ему не нужно привлекать чужие деньги (он заработает их без посторонней финансовой помощи).
Основы финансовой грамотности и финансовой безопасности должны использоваться на практике, а не оставаться сухой теорией. Сверхдоходность, стимулирование в привлечении новых участников (друзей/родственников), «серые системы» расчетов с «инвесторами» — это первое, что лежит на поверхности «пирамиды» и должно предостеречь от желания заработать таким способом. Полагаться можно только на финансовые инструменты, проверенные временем и находящиеся в правовом поле.
Медиапроект реализуется при поддержке «БРИОП» (www.finbriop.ru)
Признаки пирамиды не всегда очевидны и порой хорошо замаскированы (например, под «инвестирование в высокотехнологичный бизнес»). В окружении «декораций» человек не всегда различает признаки надувательства.
Кроме того, знаниям и здравому смыслу часто мешает психология: мы все — живые люди, и эмоциональное воздействие от навязчивых уговоров, демонстрации счастливых «миллионеров» и соблазн вытянуть свой счастливый билет оказывает свое существенное влияние на принятие решений (в том числе финансовых). Человек готов поверить, что судьба наконецто делает ему подарок, который он заслужил, и тогда здравый смысл отходит на второй план. Также большую роль играет страх упустить возможную прибыль: организаторы «пирамид» убеждают, что «деньги под ногами и их нужно лишь поднять». А рядом те, кто успел «сорвать куш», и можно упустить свой единственный шанс. Есть и те, кто прекрасно понимает, что вкладывает деньги в пирамиду, но изза самоуверенности рассчитывает выйти вовремя.
Чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды, надо не поддаваться эмоциям и ажиотажу, понимать, что подобные авантюры всегда заканчиваются одинаково — потерей денег, долгами и крушением надежд. Важно осознавать, что если у когото действительно есть возможность получать 200–1000% от вложенных средств, ему не нужно привлекать чужие деньги (он заработает их без посторонней финансовой помощи).
Основы финансовой грамотности и финансовой безопасности должны использоваться на практике, а не оставаться сухой теорией. Сверхдоходность, стимулирование в привлечении новых участников (друзей/родственников), «серые системы» расчетов с «инвесторами» — это первое, что лежит на поверхности «пирамиды» и должно предостеречь от желания заработать таким способом. Полагаться можно только на финансовые инструменты, проверенные временем и находящиеся в правовом поле.
Медиапроект реализуется при поддержке «БРИОП» (www.finbriop.ru)