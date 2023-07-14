Общество 14.07.2023 в 15:39

Жертвы финансовых пирамид. Кто они?

В окружении «декораций» человек не всегда различает признаки надувательства
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Текст: Номер один
Жертвы финансовых пирамид. Кто они?
Нередко можно услышать мнение, что жертвами финансовых пирамид становятся финансово неграмотные люди. Однако это не так, даже грамотные люди могут попасться на хитрую уловку афериста. О том, как не поддаться влиянию мошенников в интервью Сравни.ру, рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Признаки пирамиды не всегда очевидны и порой хорошо замаскированы (например, под «инвестирование в высокотехнологичный бизнес»). В окружении «декораций» человек не всегда различает признаки надувательства.

Кроме того, знаниям и здравому смыслу часто мешает психология: мы все — живые люди, и эмоциональное воздействие от навязчивых уговоров, демонстрации счастливых «миллионеров» и соблазн вытянуть свой счастливый билет оказывает свое существенное влияние на принятие решений (в том числе финансовых). Человек готов поверить, что судьба наконец­то делает ему подарок, который он заслужил, и тогда здравый смысл отходит на второй план. Также большую роль играет страх упустить возможную прибыль: организаторы «пирамид» убеждают, что «деньги под ногами и их нужно лишь поднять». А рядом те, кто успел «сорвать куш», и можно упустить свой единственный шанс. Есть и те, кто прекрасно понимает, что вкладывает деньги в пирамиду, но из­за самоуверенности рассчитывает выйти вовремя.

Чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды, надо не поддаваться эмоциям и ажиотажу, понимать, что подобные авантюры всегда заканчиваются одинаково — потерей денег, долгами и крушением надежд. Важно осознавать, что если у кого­то действительно есть возможность получать 200–1000% от вложенных средств, ему не нужно привлекать чужие деньги (он заработает их без посторонней финансовой помощи).

Основы финансовой грамотности и финансовой безопасности должны использоваться на практике, а не оставаться сухой теорией. Сверхдоходность, стимулирование в привлечении новых участников (друзей/родственников), «серые системы» расчетов с «инвесторами» — это первое, что лежит на поверхности «пирамиды» и должно предостеречь от желания заработать таким способом. Полагаться можно только на финансовые инструменты, проверенные временем и находящиеся в правовом поле.

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финансы пирамиды жертвы

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