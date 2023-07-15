Общество 15.07.2023 в 11:00

Выдрино лишили бензина

Жители отдаленного поселка ездят за топливом в Иркутскую область
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Текст: Дмитрий Родионов
Выдрино лишили бензина
В  Выдрино Кабанского района закрыли единственную в поселке автозаправочную станцию. АЗС, принадлежащая ТК «Анта». Жители Выдрино, ранее заправлявшие свой транспорт на этой АЗС, сегодня вынуждены ездить в соседнюю Иркутскую область на АЗС поселка Солзан. А до нее  без малого 30 километров по прямой.

Поскольку экономически заправка машин с такими пробегами неоправданна, жители Выдрино  запасаются бензином впрок.

-  У нас многие выдринцы работают в Байкальске и Слюдянке и возят из области  топливо в канистрах, - жалуются в местных пабликах автомобилисты.

Ситуация с обеспечением топливом поселка выглядит парадоксально. Ведь Выдрино расположено не где-то на периферии, а прямо на федеральной трассе Р-258 «Байкал». Причем, настолько оживленной, что скорость движения по ней заметно снизилась и, соответственно, растёт потребность в топливе. И довольно удивительно, что в Выдрино так и не появилось замены закрытой АЗС.

Депутат Народного Хурала Игорь Бобков, бывший директор крупного автотранспортного предприятия, считает  ситуацию абсурдной.

- Если независимая АЗС там закрылась, то, видимо, по чисто экономическим причинам, и направляемые во все инстанции обращения жителей по обеспечению топливом бесполезны, - говорит он. - Этот вопрос давно уже передан от государства в частные руки, и всегда найдется масса причин, чтобы оправдать отсутствие АЗС нерентабельностью, отдаленностью или другими причинами. Хотя когда речь идет не о топливе, а об алкоголе, то его вам привезут хоть к черту на кулички и продажа всегда будет выгодной.

Можно добавить, что жители Выдрино исторически старались максимально интегрироваться с экономикой Иркутской области и ранее просили власти разрешить им пользоваться электроэнергией соседей. Где стоимость киловатт/часа   почти в четыре раза дешевле, чем в Бурятии. А в начале «нулевых», на фоне объединительных процессов Усть-Ордынского округа с Иркутской областью, просили региональные власти разрешить и им проведение референдума о присоединении поселка к соседней территории. Однако хода этому движению тогда не дали.

Теперь жители Выдрино вынуждены не жить, а фактически выживать, оплачивая тарифы на электроэнергию по завышенным ценам и мотаясь с канистрами через границу с Иркутской областью.

Фото: «Номер один».
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АЗС поселок закрытие

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