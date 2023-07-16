В Улан-Удэ из-за ремонта закроют участок дороги

В связи с проведением работ по реконструкции тепломагистрали № 3 по ул. Пушкина, на участке дороги от ул. Юного Коммунара до ул. Добролюбова, изменится схема движения общественного транспорта. Ремонтные работы будут проводится с 17 июля по 5 августа, что приведет к изменению схемы движения маршрутов №№ 57, 95, 97, 97 Квартал.Общественный транспорт будет двигаться в объезд закрытого для движения участка по ул. Пушкина (пересечение с ул. Добролюбова) через ул. Хоца Намсараева – ул. Жуковского - далее по утвержденной схеме, - сообщают в мэрии города.