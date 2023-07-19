Общество 19.07.2023 в 11:44
В Бурятии с автолихача взыскали более 40 штрафов ГИБДД
Сельчанин не оплачивал задолженность, пока за него не взялись приставы
Текст: Константин Воронов
Судебные приставы Бурятии взыскали с жителя Курумканского района 42 штрафа ГИБДД. Как рассказали в ведомстве, все они были получены еще в 2022 году. Оплачивать долги в установленные законом сроки мужчина не стал, поэтому административное дело передали в Службу судебных приставов для принудительного взыскания.
«Из-за неуплаты штрафов должник был ограничен в праве выезда за пределы России. На его банковские счета наложили арест. Также был вынесен запрет на регистрационные действие в отношении его транспортных средств», - рассказали о принятых мерах в УФССП Бурятии.
После такого воздействия сельчанин погасил всю задолженность. 20 тысяч рублей штрафов автолихач заплатил за превышение скорости. Еще 30 тысяч рублей приставы взыскали с него за вождение без прав в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: pixabay.com
«Из-за неуплаты штрафов должник был ограничен в праве выезда за пределы России. На его банковские счета наложили арест. Также был вынесен запрет на регистрационные действие в отношении его транспортных средств», - рассказали о принятых мерах в УФССП Бурятии.
После такого воздействия сельчанин погасил всю задолженность. 20 тысяч рублей штрафов автолихач заплатил за превышение скорости. Еще 30 тысяч рублей приставы взыскали с него за вождение без прав в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: pixabay.com
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