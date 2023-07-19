В Бурятии с автолихача взыскали более 40 штрафов ГИБДД

Судебные приставы Бурятии взыскали с жителя Курумканского района 42 штрафа ГИБДД. Как рассказали в ведомстве, все они были получены еще в 2022 году. Оплачивать долги в установленные законом сроки мужчина не стал, поэтому административное дело передали в Службу судебных приставов для принудительного взыскания.«Из-за неуплаты штрафов должник был ограничен в праве выезда за пределы России. На его банковские счета наложили арест. Также был вынесен запрет на регистрационные действие в отношении его транспортных средств», - рассказали о принятых мерах в УФССП Бурятии.После такого воздействия сельчанин погасил всю задолженность. 20 тысяч рублей штрафов автолихач заплатил за превышение скорости. Еще 30 тысяч рублей приставы взыскали с него за вождение без прав в состоянии алкогольного опьянения.Фото: pixabay.com