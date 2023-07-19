Мэр Улан-Удэ поручил организовать подвоз питьевой воды для жителей Левобережья

Сегодня на планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил администрации Советского района совместно с комитетом городского хозяйства организовать подвоз чистой питьевой воды для жителей Левобережья. В связи с повышением грунтовых вод подвоз будет производиться ежедневно.- Пока расслабляться не стоит, что уровень идет на спад. Всего лишь середина лета, у нас обычно к августу-сентябрю начинается большая вода. В верховьях и Монголии она еще есть и ожидается заход южного антициклона. Подпирают грунтовые воды. В колодцах, наверное, вода непригодна для употребления, поэтому организовывайте подвоз. Определите место, время, конкретный график, - сказал Игорь Шутенков.Пункты подвоза питьевой воды в Советском районе начнут работу с 15:00 19 июля.График подвоза на последующие дни будет скорректирован исходя из количества потребленной воды 19 июля и гидрологической ситуации. По интересующим вопросам горожане могут обратиться в администрацию Советского района по телефону: 22-75-88.Фото: мэрия Улан-Удэ