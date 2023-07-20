В Бурятии умирает озеро Гусиное

Общественники в Бурятии вновь бьют тревогу, опасаясь за судьбу озера Гусиное в Селенгинском районе. Береговая линия воды за последние несколько лет ушла на 20 метров, а вода в озере цветет и источает неприятный запах.- Я прожила 29 лет на берегу озера. Два года меня не было, а приехала и увидела, что ушла вода от края берега, озеро стало зеленоватым, очень много водорослей, появился неприятный запах. Вода упала на два метра, если упадет еще на полметра, Гусиноозерск останется без воды. На озеро уменьшается турпоток, иногда всплывает мертвая рыба, развелось много лягушек. Динамика очень страшная, Гусиное постепенно превращается в болото. Экосистема нарушена, - говорит эксперт ОНФ в Бурятии Юлия Сухарева, проживающая в Селенгинском районе.Экологическими проблемами озера Гусиное ОНФ начал заниматься еще в 2016 году. Ситуация обострилась в 2018 - 2019 гг., когда начало подтапливать поселок Набережный - он находится прямо на берегу озера. В жилых домах поднялись грунтовые воды, затопило подвалы. Люди стали обращаться с жалобами. В результате правительство Бурятии приняло решение о необходимости выделения денег из республиканского бюджета на научные изыскания и технологические работы по расчистке рек, впадающих в озеро.- В целях предотвращения подтопления провели научные изыскания и организовали технологические работы по перекрытию основного притока озера - истока реки Цаган-Гол - и расширению истока вытекающей из озера реки Баян-Гол. В результате этих действий, а также учитывая маловодность 2021 - 2022 гг., озеро потеряло проточность, стало мелеть и уровень его упал, - говорит глава регионального исполкома ОНФ в Бурятии Юлия Ким.Однако падение уровня воды происходит не только из-за недавних мероприятий, но и из-за других воздействий уже технологического характера.В сентябре 2022 года на местной ГРЭС запущен шестой энергоблок, для охлаждения которого электростанция прорыла канал.- Гусиноозерская ГРЭС осуществляет забор воды из озера и охлаждает ей энергоблоки. Затем теплую воду сбрасывает обратно в озеро, в результате происходит эвтрофикация. Эвтрофикация производит массовый рост микроводорослей, которые впоследствии гниют. «Водоканал» сбрасывает сточные воды в озеро. Водозабор для Гусиноозерска осуществляется также из Гусиного озера, - рассказывает Юлия Ким.ОНФ по поводу ввода в работу шестого энергоблока направил запрос в природоохранную прокуратуру, которая провела комплексную проверку. В ходе нее нарушения подтвердились – вскрытие канала было несанкционированным и не согласованным с необходимыми ведомствами и Управлением Росрыболовства, а договор на водопользование отсутствовал. ГРЭС оштрафовали на 208 тыс. рублей.- Возникает порочный круг, касающийся всех предприятий, чья деятельность влияет на экологию, когда предприятию-нарушителю проще и дешевле отделаться штрафом, нежели приводить в соответствие и узаконивать какие-то свои действия, - подчеркивает глава исполкома ОНФ.Летом 2022 года ОНФ инициировал создание комплексной рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с экологическими проблемами Гусиного озера при Минприроды Бурятии. Тогда же ОНФ предложил ряд решений. С тех пор минул год, однако проблема с места не сдвинулась.- Решения необходимо принимать быстро, так как нужно еще ждать финансирования. Мы направили письмо в прокуратуру и предложили взять проблему на контроль, - отмечает Ким.Для решения проблемы обмеления и «цветения» озера активисты ОНФ предлагают комплекс мер: расчистить русло впадающей в Гусиное озеро реки Цаган-Гол для увеличения притока к озеру и усиления проточности вод, построить централизованные канализации в поселках Гусиное Озеро, Набережный и Первомайский, снизить уровень вредного влияния Гусиноозерской ГРЭС и пр.В природоохранной прокуратуре Бурятии «Номер один» сообщили, что экологическое оздоровление озера Гусиное запланировано в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Главное, чтобы оздоровление началось до того, как озеро обмелеет еще сильнее и повторит судьбу озера Котокель.Фото: «Номер один»