Общество 20.07.2023 в 09:57
В столице Бурятии вслед за Селенгой начала отступать и Уда
Уровень воды в этой реке снизился на 1 см
Текст: Константин Воронов
Уровень воды в Селенге в черте Улан-Удэ продолжает снижение. Как сообщили в мэрии города, за минувшие сутки река отступила еще на 3 см, до отметки в 233 см. Также началось снижение и уровня Уды, который ранее рос. Вчера он понизился на 1 сантиметр, до отметки в 159 см.
Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды в 230 см.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды в 230 см.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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