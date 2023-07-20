В столице Бурятии вслед за Селенгой начала отступать и Уда

Уровень воды в Селенге в черте Улан-Удэ продолжает снижение. Как сообщили в мэрии города, за минувшие сутки река отступила еще на 3 см, до отметки в 233 см. Также началось снижение и уровня Уды, который ранее рос. Вчера он понизился на 1 сантиметр, до отметки в 159 см.Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды в 230 см.Фото: мэрия Улан-Удэ