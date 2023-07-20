Минтранс Бурятии: Капремонт дороги в Кабанском районе завершат уже в этом году

Подрядчик, капитально ремонтирующий региональную дорогу в селе Большая речка Кабанского района, выразил готовность выполнить весь объем работ и ввести объект в эксплуатацию уже в конце 2023 года. Об этом сообщили сегодня в Минтрансе Бурятии.Как рассказали в Минтрансе, капремонт участка 0-3 км «Подъезд от федеральной трассы «Байкал» к селу Посольское» стартовал в прошлом году и продолжается по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Стоимость объекта составляет 111 млн. рублей.В настоящее время на участке завершены работы по фрезерованию старого покрытия, замене слабого переувлажненного грунта, отремонтированы 2 из 4 водопропускных трубы. Дорожники работают без выходных по графику с 8 утра до 8 вечера.«На начальном этапе столкнулись с проблемой переувлажненных грунтов, поэтому меняли грунт на более качественный. Сейчас заканчиваем доводку земляного полотна. В скором времени приступим к устройству основания из ЩПС, с устройством геотекстиля. На данный момент производится монтаж водопропускных труб. Работаем с 8 до 8 вечера, без выходных, чтобы успеть к концу 2023 года», - рассказал прораб участка Александр Бальжинимаев.Сейчас на участке работает 10 единиц техники: самосвалы, погрузчики, грейдеры, катки.«В данном случае с подрядчиком заключен контракт по принципу жизненного цикла, т.е. после ввода объекта в эксплуатацию подрядчик еще 3 года будет содержать данный участок. Еще 5 лет, он будет находится на гарантии», - отметил ведущий инженер дорожного хозяйства Бурятрегионавтодора Николай Нечаев.На участке уложат новый асфальт, установят барьерное ограждение, по левой стороне дороги устроят тротуары. Освещение, которое было демонтировано, восстановят. Кроме того, на дороге предусмотрен водоотвод.Как напомнили в Минтрансе, в Кабанском районе также продолжается капремонт участка 41-51 км региональной автодороги Тресково – Шергино – Оймур - Заречье. В селе Выдрино идет ремонт дорог местного значения по улицам Набережная, Трактовая, Верхняя Набережная, Коммунистическая и Рабочая.Фото: Минтранс Бурятии