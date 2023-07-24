Обязанности владельцев домашних животных
Вопрос: "Какие есть обязанности у владельцев домашних животных?"
Егор Николаевич
В законе от 27.12.2018 № 498-ФЗ есть следующие общие требования:
- обеспечивать уход, ветеринарную помощь и делать обязательные прививки;
- принимать меры по предотвращению нежелательного потомства;
- найти нового владельца или отдать в приют, если нет возможности или желания содержать животное. Просто бросить - незаконно.
При выгуле:
- обеспечивать безопасность людей, других животных, чужого имущества;
- держать на поводке, руках или в переноске при переходе дороги, на детских и спортивных площадках, в лифтах, общих помещениях и дворах многоквартирных домов;
- убирать экскременты;
- держать в наморднике потенциально опасных собак. Без намордника собака может быть на огороженной территории владельца, но на входе должно быть предупреждение.
- гулять в разрешенных местах - их определяет местная администрация.
При смерти животного:
В течение суток сообщить ветеринару - он определит порядок утилизации. Обычно это кремация или переработка на специальных заводах. Захоронение в землю запрещено. За нарушение - штраф до 5000 руб.
Что запрещено:
- нельзя жестоко обращаться;
- нельзя натравливать животных друг на друга и проводить бои;
- нельзя торговать животными вне специально отведенных мест.
Важно знать, что с 24 июня 2023 года штраф за несоблюдение общих правил составляет до 3000 руб. Если нет уголовного дела: за вред чужому имуществу и здоровью - до 30000 руб. за жестокое обращение - до 15000 руб.