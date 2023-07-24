Общество 24.07.2023 в 09:00

Обязанности владельцев домашних животных

Что нужно знать?
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Текст: Номер один
Обязанности владельцев домашних животных
Номер один

Вопрос: "Какие есть обязанности у владельцев домашних животных?"

Егор Николаевич

В законе от 27.12.2018 № 498-ФЗ есть следующие общие требования:

- обеспечивать уход, ветеринарную помощь и делать обязательные прививки;

- принимать меры по предотвращению нежелательного потомства;

- найти нового владельца или отдать в приют, если нет возможности или желания содержать животное. Просто бросить - незаконно.

При выгуле:

- обеспечивать безопасность людей, других животных, чужого имущества;

- держать на поводке, руках или в переноске при переходе дороги, на детских и спортивных площадках, в лифтах, общих помещениях и дворах многоквартирных домов;

- убирать экскременты;

- держать в наморднике потенциально опасных собак. Без намордника собака может быть на огороженной территории владельца, но на входе должно быть предупреждение.

- гулять в разрешенных местах - их определяет местная администрация.

При смерти животного:

В течение суток сообщить ветеринару - он определит порядок утилизации. Обычно это кремация или переработка на специальных заводах. Захоронение в землю запрещено. За нарушение - штраф до 5000 руб.

Что запрещено:

- нельзя жестоко обращаться;

- нельзя натравливать животных друг на друга и проводить бои;

- нельзя торговать животными вне специально отведенных мест.

Важно знать, что с 24 июня 2023 года штраф за несоблюдение общих правил составляет до 3000 руб. Если нет уголовного дела: за вред чужому имуществу и здоровью - до 30000 руб. за жестокое обращение - до 15000 руб.

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