Бесплатная парковка для человека с инвалидностью
Вопрос: «Можно ли пользоваться бесплатной парковкой, если человек с инвалидностью не водитель, а пассажир автомобиля?»
Маргарита Ильнична П.
Отвечает Минтруд:
- На специализированные парковочные места можно бесплатно ставить машину, которой пользуется человек с инвалидностью. Независимо от того, водитель он или пассажир.
На специализированные парковочные места можно поставить машину, которой пользуются:
- граждане с инвалидностью I и II группы;
- дети с инвалидностью;
- граждане с III группой инвалидности, имеющие ограничения в самостоятельном передвижении любой степени.
Оформить право на парковочные места для инвалидов можно через госуслуги или МФЦ. Там нужно подать заявление с указанием паспортных данных и данных о машине. Получить специальный знак и разместить его на автомобиле.