Бесплатная парковка для человека с инвалидностью

Вопрос: «Можно ли пользоваться бесплатной парковкой, если человек с инвалидностью не водитель, а пассажир автомобиля?»

Маргарита Ильнична П.

Отвечает Минтруд:

- На специализированные парковочные места можно бесплатно ставить машину, которой пользуется человек с инвалидностью. Независимо от того, водитель он или пассажир.

На специализированные парковочные места можно поставить машину, которой пользуются:

- граждане с инвалидностью I и II группы;

- дети с инвалидностью;

- граждане с III группой инвалидности, имеющие ограничения в самостоятельном передвижении любой степени.

Оформить право на парковочные места для инвалидов можно через госуслуги или МФЦ. Там нужно подать заявление с указанием паспортных данных и данных о машине. Получить специальный знак и разместить его на автомобиле.