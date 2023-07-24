Общество 24.07.2023 в 09:57
Вода в реках Улан-Удэ продолжает быстро отступать
Селенга уже опустилась до отметки в 200 см
Текст: Константин Воронов
Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, за прошедшие сутки уровень воды в Селенге в черте города упал сразу на 10 см, а в Уде уменьшился на 6 см. На данный момент вода в Селенге находится на отметке в 200 см, на Уде - 140 см.
Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды в 230 см.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды в 230 см.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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