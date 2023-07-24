Вода в реках Улан-Удэ продолжает быстро отступать

Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, за прошедшие сутки уровень воды в Селенге в черте города упал сразу на 10 см, а в Уде уменьшился на 6 см. На данный момент вода в Селенге находится на отметке в 200 см, на Уде - 140 см.Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды в 230 см.Фото: мэрия Улан-Удэ