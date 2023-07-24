Общество 24.07.2023 в 13:46

Жару до +35 обещают в конце недели в Бурятии

В первой половине недели возможны дожди и град
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Текст: Константин Воронов
Жару до +35 обещают в конце недели в Бурятии
Гидрометцентр Бурятии опубликовал прогноз погоды на предстоящую неделю. По данным синоптиков, в ближайшие дни в республике сохранится неустойчивая теплая погода. Днем 25-27 июля с активными грозами и кратковременными дождями, местами возможен град.

Ветер переменный ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый.

Преобладающая температура воздуха ночью составит +12,+17, по северу и юго-западу при прояснении +4,+9. Днем +24,+29, 26 июля +19,+24.

28 июля по южным районам и 29 июля - на большей части территории республики прогнозируется до +30,+35.

Фото: «Номер один»
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