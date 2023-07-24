Россиянам полюбилась работа в Монголии

Граждане России занимают третье место по числу иностранцев, работающих в Монголии по состоянию на конец первого полугодия 2023 года. Об этом сообщил национальный статистический комитет страны.«На конец второго квартала текущего года в Монголии работают 11 200 иностранных граждан из 96 стран по трудовым контрактам и на добровольной основе. Более 62% иностранцев, работающих по трудовым контрактам, прибыли из Китая, 6% из Индии, 3,8% из России», - говорится в пресс-релизе статистического ведомства.По его информации, незначительно отстают от россиян по числу работающих в Монголии граждане Турции, Вьетнама, Южной Кореи и Филиппин. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года число иностранных работников в стране увеличилось на 80% или пять тысяч человек. Среди них преобладают мужчины, они составляют 89% от общего числа иностранных работников.Фото: «Номер один»