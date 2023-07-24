Общество 24.07.2023 в 16:41

В Улан-Удэ пациентов инфекционной больницы накормили едой с червяками

Учреждение уже извинилось перед пациентами
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пациентов инфекционной больницы накормили едой с червяками
На днях в паблике «Весь Улан-Удэ» появилась информация о том, что пациентов в инфекционной больнице Улан-Удэ накормили едой с червяками.

«В инфекционной больнице пациенты жалуются на непрошеный белок. Этот казус связывают с ремонтом в пищеблоке. Пока больница не может заботиться о пациентах сама, питание осуществляет индивидуальный предприниматель. Он не особо следит за качеством, поэтому в обеде больных появляются незваные гости. Да и в целом питание оставляет желать лучшего. Так как черви попались в нескольких порциях», - рассказали в паблике.

В инфекционной больнице сегодня сообщили, что по данному факту начато служебное расследование.

«Проводится опрос и анкетирование пациентов. Окончательные данные расследования будут опубликованы позднее», - сообщили в больнице.

Двумя днями ранее в официальном телеграм-канеле руководство больницы уже извинилось перед пациентами.

«Администрация инфекционной больницы приносит свои извинения за низкое качество еды для больных. В настоящее время питание пациентов осуществляется ИП «Гомбожапова Н.И.», которая выиграла торги. Пищеблок больницы с 10 июля закрыт на плановый текущий ремонт. С 25 июля питание пациентов будет организовано пищеблоком. Он признан лучшим среди лечебных учреждений города в 2022 году. Повар нашего пищеблока заняла 2-е место в конкурсе поваров больниц республики. Ремонт проведен в период наименьшей загрузки больницы. Контроль за качеством еды, приготовленной вне больницы, осуществляется диетсестрой. Но, к сожалению, был допущен к выдаче некачественный рис. Будет проведено служебное расследование», - рассказали в больнице.

Фото: «Весь Улан-Удэ
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